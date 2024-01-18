https://ria.ru/20240118/moskva-1922096782.html
Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве
Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве - РИА Новости, 18.01.2024
Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве
Более 1,4 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:00
2024-01-18T14:00
2024-01-18T14:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега. "В зимний период регулярно проводятся измерения толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. В обеспечении безопасности купаний будут задействованы более 1,4 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. "Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили 42 места для крещенских купаний, больше всего в Троицком и Новомосковском (11), Северо-Западном (9), Восточном (5) и Юго-Западном (5) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением. На площадках организовано 49 майн и 10 купелей", - сообщил Бирюков.
https://ria.ru/20240117/patruliruyut-1921841075.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, крещение господне
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Крещение Господне
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.
Более 20 судов патрулируют реки и водоемы Москвы для предотвращения ЧП
"В зимний период регулярно проводятся измерения толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. В обеспечении безопасности купаний будут задействованы более 1,4 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили 42 места для крещенских купаний, больше всего в Троицком и Новомосковском (11), Северо-Западном (9), Восточном (5) и Юго-Западном (5) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением. На площадках организовано 49 майн и 10 купелей", - сообщил Бирюков
.