https://ria.ru/20240118/moskva-1922096782.html

Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве - РИА Новости, 18.01.2024

Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

Более 1,4 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:00

2024-01-18T14:00

2024-01-18T14:00

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москва

петр бирюков

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега. "В зимний период регулярно проводятся измерения толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. В обеспечении безопасности купаний будут задействованы более 1,4 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. "Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили 42 места для крещенских купаний, больше всего в Троицком и Новомосковском (11), Северо-Западном (9), Восточном (5) и Юго-Западном (5) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением. На площадках организовано 49 майн и 10 купелей", - сообщил Бирюков.

https://ria.ru/20240117/patruliruyut-1921841075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, крещение господне