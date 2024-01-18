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Предприниматели продали более 60 тысяч товаров в проекте "Сделано в Москве"
Предприниматели продали более 60 тысяч товаров в проекте "Сделано в Москве" - РИА Новости, 18.01.2024
Предприниматели продали более 60 тысяч товаров в проекте "Сделано в Москве"
Благодаря проекту "Сделано в Москве" столичные предприниматели продали свыше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно более 110 миллионов рублей, сообщил в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:37
2024-01-18T09:37
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Благодаря проекту "Сделано в Москве" столичные предприниматели продали свыше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно более 110 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше пяти тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". Он предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения - как онлайн, так и офлайн. Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тысяч товаров размещены на онлайн-витрине сделановмоскве.рф. Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно свыше 110 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, добавил мэр, Москва представила локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах. Среди них Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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