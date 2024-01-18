https://ria.ru/20240118/moskva-1921991773.html

Предприниматели продали более 60 тысяч товаров в проекте "Сделано в Москве"

Предприниматели продали более 60 тысяч товаров в проекте "Сделано в Москве" - РИА Новости, 18.01.2024

Предприниматели продали более 60 тысяч товаров в проекте "Сделано в Москве"

Благодаря проекту "Сделано в Москве" столичные предприниматели продали свыше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно более 110 миллионов рублей, сообщил в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:37

2024-01-18T09:37

2024-01-18T09:37

твой бизнес

твой бизнес – новости

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921992529_0:3:2536:1430_1920x0_80_0_0_179af9b74d4c3ea1f64fef271c1f0a8f.png

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Благодаря проекту "Сделано в Москве" столичные предприниматели продали свыше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно более 110 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше пяти тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". Он предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения - как онлайн, так и офлайн. Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тысяч товаров размещены на онлайн-витрине сделановмоскве.рф. Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно свыше 110 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, добавил мэр, Москва представила локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах. Среди них Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

твой бизнес – новости, москва, сергей собянин