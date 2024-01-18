https://ria.ru/20240118/moskva-1921983440.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 18.01.2024

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за снега и сильного ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:21

2024-01-18T08:21

2024-01-18T08:21

общество

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за снега и сильного ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в городе весь день будет снег и сильный ветер. "Городской транспорт работает стабильно. Рекомендуем воспользоваться им для поездок по городу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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общество, москва, погода