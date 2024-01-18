https://ria.ru/20240118/moskva-1921983440.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 18.01.2024
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за снега и сильного ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:21
2024-01-18T08:21
2024-01-18T08:21
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за снега и сильного ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в городе весь день будет снег и сильный ветер. "Городской транспорт работает стабильно. Рекомендуем воспользоваться им для поездок по городу", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды