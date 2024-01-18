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Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем - РИА Новости, 18.01.2024
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04:38 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/moshenniki-1921972830.html
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем - РИА Новости, 18.01.2024
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем
Записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, а также видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, могут стать источником для... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:38
2024-01-18T04:38
общество
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, а также видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, могут стать источником для подделки голоса в мошеннических целях наряду с голосовыми сообщениями, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игорь Бедеров. Ранее в ЦБ РФ предупреждали, что мошенники для обмана россиян стали чаще создавать адресные схемы и даже имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. А Сбербанк позже сообщал, что аферисты стали взламывать аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, чтобы добыть голосовые сообщения людей и затем использовать их в своих схемах. "Образцы голосов добываются из различных источников. Сюда входят голосовые сообщения, которые могут собираться из мессенджеров, обычные прозвоны, во время которых происходит разговор с роботом или с другими физическим лицом. В случае с популярными людьми, блогерами мошенники могут использовать огромное количество видеозаписей, выступлений, комментариев в СМИ, которые находятся в свободном доступе в интернете", - сказал Бедеров. Он отметил, что в теории, речь можно синтезировать даже по одному слову. Останутся лишь вопросы к качеству такого сообщения, потому что речь конкретного человека окрашена фразами-паразитами и особым тембром. Чем больше речевой информации будет получено, тем проще будет "соорудить" правдоподобное голосовое сообщение. Как объяснила другой эксперт НТИ, директор по развитию и цифровой трансформации компании EKF Татьяна Мосендз, в создании голосовых сообщений для обмана используются нейросети - с их помощью можно генерировать нужные фрагменты, используя соответствующий датасет с образцами голоса. "Мы сегодня понимаем технологии создания этой киберугрозы и мошеннических действий, но нужно придумать массовый и общедоступный, подчеркну, способ противодействия ей", - сказала Мосендз. По ее словам, на данный момент единственный средством борьбы против нейросетей в этом случае должен стать человеческий ум. Нужно улавливать речевые обороты своих близких, оценивать саму ситуацию и повод, сопоставлять факты.
https://ria.ru/20231228/moshenniki-1918597834.html
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общество, россия
Общество, Россия
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем

Эксперт Бедеров: мошенники используют записи звонков для подделки голосов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомпьютерная техника мошенников
Компьютерная техника мошенников - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, а также видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, могут стать источником для подделки голоса в мошеннических целях наряду с голосовыми сообщениями, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игорь Бедеров.
Ранее в ЦБ РФ предупреждали, что мошенники для обмана россиян стали чаще создавать адресные схемы и даже имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. А Сбербанк позже сообщал, что аферисты стали взламывать аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, чтобы добыть голосовые сообщения людей и затем использовать их в своих схемах.
«
"Образцы голосов добываются из различных источников. Сюда входят голосовые сообщения, которые могут собираться из мессенджеров, обычные прозвоны, во время которых происходит разговор с роботом или с другими физическим лицом. В случае с популярными людьми, блогерами мошенники могут использовать огромное количество видеозаписей, выступлений, комментариев в СМИ, которые находятся в свободном доступе в интернете", - сказал Бедеров.
Он отметил, что в теории, речь можно синтезировать даже по одному слову. Останутся лишь вопросы к качеству такого сообщения, потому что речь конкретного человека окрашена фразами-паразитами и особым тембром. Чем больше речевой информации будет получено, тем проще будет "соорудить" правдоподобное голосовое сообщение.
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28 декабря 2023, 03:02
Как объяснила другой эксперт НТИ, директор по развитию и цифровой трансформации компании EKF Татьяна Мосендз, в создании голосовых сообщений для обмана используются нейросети - с их помощью можно генерировать нужные фрагменты, используя соответствующий датасет с образцами голоса.
"Мы сегодня понимаем технологии создания этой киберугрозы и мошеннических действий, но нужно придумать массовый и общедоступный, подчеркну, способ противодействия ей", - сказала Мосендз. По ее словам, на данный момент единственный средством борьбы против нейросетей в этом случае должен стать человеческий ум. Нужно улавливать речевые обороты своих близких, оценивать саму ситуацию и повод, сопоставлять факты.
Посылка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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