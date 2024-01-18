https://ria.ru/20240118/moshenniki-1921972830.html

Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем

Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем - РИА Новости, 18.01.2024

Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса для своих схем

Записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, а также видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, могут стать источником для... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T04:38

2024-01-18T04:38

2024-01-18T04:38

общество

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, а также видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, могут стать источником для подделки голоса в мошеннических целях наряду с голосовыми сообщениями, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игорь Бедеров. Ранее в ЦБ РФ предупреждали, что мошенники для обмана россиян стали чаще создавать адресные схемы и даже имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. А Сбербанк позже сообщал, что аферисты стали взламывать аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, чтобы добыть голосовые сообщения людей и затем использовать их в своих схемах. "Образцы голосов добываются из различных источников. Сюда входят голосовые сообщения, которые могут собираться из мессенджеров, обычные прозвоны, во время которых происходит разговор с роботом или с другими физическим лицом. В случае с популярными людьми, блогерами мошенники могут использовать огромное количество видеозаписей, выступлений, комментариев в СМИ, которые находятся в свободном доступе в интернете", - сказал Бедеров. Он отметил, что в теории, речь можно синтезировать даже по одному слову. Останутся лишь вопросы к качеству такого сообщения, потому что речь конкретного человека окрашена фразами-паразитами и особым тембром. Чем больше речевой информации будет получено, тем проще будет "соорудить" правдоподобное голосовое сообщение. Как объяснила другой эксперт НТИ, директор по развитию и цифровой трансформации компании EKF Татьяна Мосендз, в создании голосовых сообщений для обмана используются нейросети - с их помощью можно генерировать нужные фрагменты, используя соответствующий датасет с образцами голоса. "Мы сегодня понимаем технологии создания этой киберугрозы и мошеннических действий, но нужно придумать массовый и общедоступный, подчеркну, способ противодействия ей", - сказала Мосендз. По ее словам, на данный момент единственный средством борьбы против нейросетей в этом случае должен стать человеческий ум. Нужно улавливать речевые обороты своих близких, оценивать саму ситуацию и повод, сопоставлять факты.

https://ria.ru/20231228/moshenniki-1918597834.html

https://ria.ru/20231213/posylki-1915436159.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия