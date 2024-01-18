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Оппозиция в Молдавии бойкотировала заседание парламента

Оппозиция в Молдавии бойкотировала заседание парламента - РИА Новости, 18.01.2024

Оппозиция в Молдавии бойкотировала заседание парламента

Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) покинули в четверг заседание парламента Молдавии в знак протеста против давления оппозиции, обвинив... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:30

2024-01-18T14:30

2024-01-18T14:37

в мире

молдавия

майя санду

игорь гросу

возрождение

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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) покинули в четверг заседание парламента Молдавии в знак протеста против давления оппозиции, обвинив власти страны в краже депутатского мандата, передает корреспондент РИА Новости. Парламентарии собрались в четверг на внеочередную сессию, которую созвал спикер законодательного собрания, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу. Ранее Конституционный суд Молдавии отклонил признание депутатского мандата представителя БКС, но при этом признал мандат кандидата от правящей ПДС. БКС и ПДС объявили о вакантных местах в парламенте после того, как два депутата перешли из законодательного собрания в муниципальный Совет Кишинёва (аналог городского собрания депутатов). "В прошлом году фракция БКС зарегистрировала в парламенте Декларацию о признании Молдавии захваченным государством. И сегодня мы в очередной раз констатируем то, что это решение было необходимым. Конституционным суд украл мандат депутата от оппозиции, который народ предоставил БКС. Без какой-либо юридической аргументации, это тотальный абсурд. Нападки на оппозицию продолжаются. По этой причине фракция БКС приняла решение бойкотировать заседание законодательного органа", – заявил вице-спикер парламента, глава фракции БКС Влад Батрынча. Трансляция заседания законодательного собрания велась в режиме онлайн на сайте парламента. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

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в мире, молдавия, майя санду, игорь гросу, возрождение