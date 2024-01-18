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Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024

Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские военные за сутки поразили два украинских пункта временной дислокации иностранных наемников, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:48

2024-01-18T15:48

2024-01-18T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта временной дислокации иностранных наемников, сообщило министерство обороны РФ."Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

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2024

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безопасность, россия, вооруженные силы украины