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Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/mo-1922139836.html
Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024
Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные за сутки поразили два украинских пункта временной дислокации иностранных наемников, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:48
2024-01-18T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта временной дислокации иностранных наемников, сообщило министерство обороны РФ."Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ

МО: ВС РФ за сутки поразили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта временной дислокации иностранных наемников, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 января, 15:40
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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