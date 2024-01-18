https://ria.ru/20240118/miting-1922220431.html

Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам

Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам - РИА Новости, 18.01.2024

Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам

Башкирские полицейские устанавливают лица, призывавших жителей Уфы и других городов региона к участию в несогласованных массовых митингах в пятницу, сообщила... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:46

2024-01-18T21:46

2024-01-18T21:46

происшествия

уфа

республика башкортостан

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

баймак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

УФА, 18 янв – РИА Новости. Башкирские полицейские устанавливают лица, призывавших жителей Уфы и других городов региона к участию в несогласованных массовых митингах в пятницу, сообщила пресс-служба МВД по республике. "В настоящее время МВД по Республике Башкортостан проводит проверочные мероприятия для установления лиц, осуществляющих призывы к участию в несогласованном массовом мероприятии, и привлечению их к ответственности", — говорится в релизе. Полиция призвала граждан региона не поддаваться на провокации и предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях законом предусмотрена ответственность. Массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил лиц иной нацмональности. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время 8 участников беспорядков в Баймаке арестованы на срок от 10 до 14 суток.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240117/liniya-1921936847.html

уфа

республика башкортостан

баймак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), баймак