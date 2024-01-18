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Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам - РИА Новости, 18.01.2024
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21:46 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/miting-1922220431.html
Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам
Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам - РИА Новости, 18.01.2024
Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам
Башкирские полицейские устанавливают лица, призывавших жителей Уфы и других городов региона к участию в несогласованных массовых митингах в пятницу, сообщила... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:46
2024-01-18T21:46
происшествия
уфа
республика башкортостан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
баймак
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УФА, 18 янв – РИА Новости. Башкирские полицейские устанавливают лица, призывавших жителей Уфы и других городов региона к участию в несогласованных массовых митингах в пятницу, сообщила пресс-служба МВД по республике. "В настоящее время МВД по Республике Башкортостан проводит проверочные мероприятия для установления лиц, осуществляющих призывы к участию в несогласованном массовом мероприятии, и привлечению их к ответственности", — говорится в релизе. Полиция призвала граждан региона не поддаваться на провокации и предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях законом предусмотрена ответственность. Массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил лиц иной нацмональности. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время 8 участников беспорядков в Баймаке арестованы на срок от 10 до 14 суток.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), баймак
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ), Баймак
Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает к новым несогласованным митингам

Полиция в Башкирии выяснит, кто призывает жителей к несогласованным митингам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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УФА, 18 янв – РИА Новости. Башкирские полицейские устанавливают лица, призывавших жителей Уфы и других городов региона к участию в несогласованных массовых митингах в пятницу, сообщила пресс-служба МВД по республике.
"В настоящее время МВД по Республике Башкортостан проводит проверочные мероприятия для установления лиц, осуществляющих призывы к участию в несогласованном массовом мероприятии, и привлечению их к ответственности", — говорится в релизе.
Полиция призвала граждан региона не поддаваться на провокации и предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях законом предусмотрена ответственность.
Массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил лиц иной нацмональности. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время 8 участников беспорядков в Баймаке арестованы на срок от 10 до 14 суток.
Беспорядки у здания суда в городе Баймак
Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии
17 января, 19:56
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)Баймак
 
 
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