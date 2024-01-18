https://ria.ru/20240118/miting-1922180034.html
В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом
В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом - РИА Новости, 18.01.2024
В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом
Митинг "Руки прочь от Приднестровья" против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей состоялся в четверг в Бендерах... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:53
2024-01-18T17:53
2024-01-18T18:49
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ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Митинг "Руки прочь от Приднестровья" против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей состоялся в четверг в Бендерах напротив дворца им. Ткаченко, где проходят по четвергам заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операцией), передает корреспондент РИА Новости. Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. Около трехсот человек с флагами непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и транспарантами "Руки прочь от Приднестровья", "Вы остановили наши предприятия", "Нет грабежу народа", "Нет блокаде ПМР" собрались около дворца, не блокируя вход и выход из него. Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов объяснил, что цель акции — добиться внимания общественности и власти Молдавии к возникшей проблеме. "Требуем от руководства Молдовы: давайте говорить по-человечески, давайте решать вопросы в рамках действующих международных норм, давайте не лишать людей труда, возможности работать, зарабатывать себе на жизнь, содержать свои семьи", — сказал на митинге Емельянов. Собравшиеся помитинговали около часа, спели "Катюшу" и тихо разошлись. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, кишинев, бендеры, владимир емельянов
В мире, Молдавия, Кишинев, Бендеры, Владимир Емельянов
В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом
В Приднестровье прошел митинг против таможенных пошлин, введенных Кишиневом
ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Митинг "Руки прочь от Приднестровья" против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей состоялся в четверг в Бендерах напротив дворца им. Ткаченко, где проходят по четвергам заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операцией), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в таможенной службе Молдавии
сообщили, что Кишинев
отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику.
Около трехсот человек с флагами непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и транспарантами "Руки прочь от Приднестровья", "Вы остановили наши предприятия", "Нет грабежу народа", "Нет блокаде ПМР" собрались около дворца, не блокируя вход и выход из него.
Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов
объяснил, что цель акции — добиться внимания общественности и власти Молдавии к возникшей проблеме.
"Требуем от руководства Молдовы: давайте говорить по-человечески, давайте решать вопросы в рамках действующих международных норм, давайте не лишать людей труда, возможности работать, зарабатывать себе на жизнь, содержать свои семьи", — сказал на митинге Емельянов.
Собравшиеся помитинговали около часа, спели "Катюшу" и тихо разошлись.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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