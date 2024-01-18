https://ria.ru/20240118/miting-1922180034.html

В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом

В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом - РИА Новости, 18.01.2024

В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом

Митинг "Руки прочь от Приднестровья" против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей состоялся в четверг в Бендерах... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:53

2024-01-18T17:53

2024-01-18T18:49

в мире

молдавия

кишинев

бендеры

владимир емельянов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Митинг "Руки прочь от Приднестровья" против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей состоялся в четверг в Бендерах напротив дворца им. Ткаченко, где проходят по четвергам заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операцией), передает корреспондент РИА Новости. Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. Около трехсот человек с флагами непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и транспарантами "Руки прочь от Приднестровья", "Вы остановили наши предприятия", "Нет грабежу народа", "Нет блокаде ПМР" собрались около дворца, не блокируя вход и выход из него. Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов объяснил, что цель акции — добиться внимания общественности и власти Молдавии к возникшей проблеме. "Требуем от руководства Молдовы: давайте говорить по-человечески, давайте решать вопросы в рамках действующих международных норм, давайте не лишать людей труда, возможности работать, зарабатывать себе на жизнь, содержать свои семьи", — сказал на митинге Емельянов. Собравшиеся помитинговали около часа, спели "Катюшу" и тихо разошлись. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

кишинев

бендеры

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, бендеры, владимир емельянов