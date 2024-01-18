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В Киеве заявили, что мир раскололся на блоки "тьмы и света" - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/mir-1922027430.html
В Киеве заявили, что мир раскололся на блоки "тьмы и света"
В Киеве заявили, что мир раскололся на блоки "тьмы и света" - РИА Новости, 18.01.2024
В Киеве заявили, что мир раскололся на блоки "тьмы и света"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, что мир раскололся на блоки "тьмы РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:33
2024-01-18T11:33
специальная военная операция на украине
алексей данилов
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, что мир раскололся на блоки "тьмы и света", а также показал карту, делящую страны на союзников Киева и Москвы. Как пишет издание, в кабинете секретаря СНБО Украины висит доска, на которой страны помечены разным цветом, исходя из степени поддержки Киева или Москвы. Отмечается, что 30 стран - "верных" союзников Украины (среди которых есть Канада) - закрашены темно-зеленым цветом, светло-зеленым цветом помечены еще 64 страны, которых Киев считает скорее "ненадежными друзьями". Девять стран рассматриваются Киевом как полностью вставшие на сторону России, они окрашены в ярко-оранжевый цвет. Еще 20 стран отмечены более светлым тоном, что указывает на то, что они склоняются к Москве, а не к Киеву. Двенадцать стран помечены синим цветом, поскольку Украина считает, что они "играют за обе стороны". Как отмечается, Данилов согласился показать карту при условии, что издание не раскроет данные о том, кого Украина считает врагами и кто, по мнению Киева, действует по принципу "и вашим, и нашим". При этом он заявил, что многие союзники Украины до сих пор не осознают масштабов происходящей борьбы. "Хотя демократия не реагирует быстро на распространяющуюся тьму, тьма захватывает все больше и больше территорий... Их много, это не только Россия", - заявил Данилов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920438940.html
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алексей данилов, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Алексей Данилов, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что мир раскололся на блоки "тьмы и света"

Секретарь СНБО Украины показал карту мира, разделенную на блоки "тьмы и света"

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, что мир раскололся на блоки "тьмы и света", а также показал карту, делящую страны на союзников Киева и Москвы.
Как пишет издание, в кабинете секретаря СНБО Украины висит доска, на которой страны помечены разным цветом, исходя из степени поддержки Киева или Москвы. Отмечается, что 30 стран - "верных" союзников Украины (среди которых есть Канада) - закрашены темно-зеленым цветом, светло-зеленым цветом помечены еще 64 страны, которых Киев считает скорее "ненадежными друзьями".
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Девять стран рассматриваются Киевом как полностью вставшие на сторону России, они окрашены в ярко-оранжевый цвет. Еще 20 стран отмечены более светлым тоном, что указывает на то, что они склоняются к Москве, а не к Киеву. Двенадцать стран помечены синим цветом, поскольку Украина считает, что они "играют за обе стороны".
Как отмечается, Данилов согласился показать карту при условии, что издание не раскроет данные о том, кого Украина считает врагами и кто, по мнению Киева, действует по принципу "и вашим, и нашим". При этом он заявил, что многие союзники Украины до сих пор не осознают масштабов происходящей борьбы. "Хотя демократия не реагирует быстро на распространяющуюся тьму, тьма захватывает все больше и больше территорий... Их много, это не только Россия", - заявил Данилов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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