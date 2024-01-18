https://ria.ru/20240118/minzdrav-1922185116.html
Эксперт Минздрава рассказала о необходимости антиалкогольных мер
Эксперт Минздрава рассказала о необходимости антиалкогольных мер - РИА Новости, 18.01.2024
Эксперт Минздрава рассказала о необходимости антиалкогольных мер
Для предотвращения преждевременной смертности и снижения экономического ущерба необходимы меры, направленные на снижение риска развития хронических... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:09
2024-01-18T18:09
2024-01-18T18:09
россия
здоровье - общество
оксана драпкина (врач)
российская академия наук
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Для предотвращения преждевременной смертности и снижения экономического ущерба необходимы меры, направленные на снижение риска развития хронических неинфекционных заболеваний, прежде всего по сокращению потребления алкоголя и никотинсодержащей продукции, заявила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. Ранее издание РБК со ссылкой на данные института РАН сообщило, что один недожитый год при преждевременной смерти россиянина приносит экономике ущерб в 226–513 тысяч рублей, а годовые потери исчисляются в 15–24 триллиона рублей. "Для предотвращения преждевременной смертности в трудоспособном возрасте крайне важны меры, направленные на снижение риска развития хронических неинфекционных заболеваний",- сказала Драпкина. Она отметила, что среди таких мер первоочередными являются те, что направлены на снижение потребления алкоголя и никотинсодержащих продуктов. Так например, здоровьесберегающая среда может быть сформирована на региональном и муниципальном уровнях за счет введения дополнительных ограничений по продаже никотинсодержащей продукции и алкоголя - сокращения часов продажи и удаления точек продажи спиртного от образовательных учреждений, пояснила специалист. По ее словам, преждевременная смертность именно в трудоспособном возрасте напрямую связана с экономическими потерями из-за сокращения трудовых ресурсов и сокращения производства ВВП.
https://ria.ru/20240115/alkogol-1921438750.html
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россия, здоровье - общество, оксана драпкина (врач), российская академия наук
Россия, Здоровье - Общество, Оксана Драпкина (врач), Российская академия наук
Эксперт Минздрава рассказала о необходимости антиалкогольных мер
Драпкина: для снижения преждевременной смертности нужны антиалкогольные меры
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Для предотвращения преждевременной смертности и снижения экономического ущерба необходимы меры, направленные на снижение риска развития хронических неинфекционных заболеваний, прежде всего по сокращению потребления алкоголя и никотинсодержащей продукции, заявила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные института РАН
сообщило, что один недожитый год при преждевременной смерти россиянина приносит экономике ущерб в 226–513 тысяч рублей, а годовые потери исчисляются в 15–24 триллиона рублей.
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"Для предотвращения преждевременной смертности в трудоспособном возрасте крайне важны меры, направленные на снижение риска развития хронических неинфекционных заболеваний",- сказала Драпкина.
Она отметила, что среди таких мер первоочередными являются те, что направлены на снижение потребления алкоголя и никотинсодержащих продуктов. Так например, здоровьесберегающая среда может быть сформирована на региональном и муниципальном уровнях за счет введения дополнительных ограничений по продаже никотинсодержащей продукции и алкоголя - сокращения часов продажи и удаления точек продажи спиртного от образовательных учреждений, пояснила специалист.
По ее словам, преждевременная смертность именно в трудоспособном возрасте напрямую связана с экономическими потерями из-за сокращения трудовых ресурсов и сокращения производства ВВП.
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