https://ria.ru/20240118/minzdrav-1922185116.html

Эксперт Минздрава рассказала о необходимости антиалкогольных мер

Эксперт Минздрава рассказала о необходимости антиалкогольных мер - РИА Новости, 18.01.2024

Эксперт Минздрава рассказала о необходимости антиалкогольных мер

Для предотвращения преждевременной смертности и снижения экономического ущерба необходимы меры, направленные на снижение риска развития хронических... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:09

2024-01-18T18:09

2024-01-18T18:09

россия

здоровье - общество

оксана драпкина (врач)

российская академия наук

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Для предотвращения преждевременной смертности и снижения экономического ущерба необходимы меры, направленные на снижение риска развития хронических неинфекционных заболеваний, прежде всего по сокращению потребления алкоголя и никотинсодержащей продукции, заявила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. Ранее издание РБК со ссылкой на данные института РАН сообщило, что один недожитый год при преждевременной смерти россиянина приносит экономике ущерб в 226–513 тысяч рублей, а годовые потери исчисляются в 15–24 триллиона рублей. "Для предотвращения преждевременной смертности в трудоспособном возрасте крайне важны меры, направленные на снижение риска развития хронических неинфекционных заболеваний",- сказала Драпкина. Она отметила, что среди таких мер первоочередными являются те, что направлены на снижение потребления алкоголя и никотинсодержащих продуктов. Так например, здоровьесберегающая среда может быть сформирована на региональном и муниципальном уровнях за счет введения дополнительных ограничений по продаже никотинсодержащей продукции и алкоголя - сокращения часов продажи и удаления точек продажи спиртного от образовательных учреждений, пояснила специалист. По ее словам, преждевременная смертность именно в трудоспособном возрасте напрямую связана с экономическими потерями из-за сокращения трудовых ресурсов и сокращения производства ВВП.

https://ria.ru/20240115/alkogol-1921438750.html

https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html

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россия, здоровье - общество, оксана драпкина (врач), российская академия наук