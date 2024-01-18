https://ria.ru/20240118/minyust-1922198808.html
Четыре украинских организации включили в перечень нацистских
Четыре украинских организации включили в перечень нацистских - РИА Новости, 18.01.2024
Четыре украинских организации включили в перечень нацистских
Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:56
2024-01-18T18:56
2024-01-18T19:17
россия
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*) включены в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. УПА*, ОУН* и УНС* признаны экстремистскими и запрещены в РФ. Статья 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов" предусматривает запрет использования в России нацистской символики как оскорбляющей "многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Перечень организаций, предусмотренных данной статьей, появился на сайте министерства юстиции РФ. "Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*)", - значится в перечне.* организации признаны экстремистскими и запрещены в России
https://radiosputnik.ru/20240118/kharkov-1922096369.html
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россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
Россия, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
Четыре украинских организации включили в перечень нацистских
Минюст РФ: четыре украинских организации включили в перечень нацистских
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*) включены в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
УПА*, ОУН* и УНС* признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
Статья 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов" предусматривает запрет использования в России нацистской символики как оскорбляющей "многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах".
Перечень организаций, предусмотренных данной статьей, появился на сайте министерства юстиции РФ.
"Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*)", - значится в перечне.
* организации признаны экстремистскими и запрещены в России
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*