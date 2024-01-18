https://ria.ru/20240118/minyust-1922198808.html

Четыре украинских организации включили в перечень нацистских

Четыре украинских организации включили в перечень нацистских - РИА Новости, 18.01.2024

Четыре украинских организации включили в перечень нацистских

Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:56

2024-01-18T18:56

2024-01-18T19:17

россия

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*) включены в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. УПА*, ОУН* и УНС* признаны экстремистскими и запрещены в РФ. Статья 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов" предусматривает запрет использования в России нацистской символики как оскорбляющей "многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Перечень организаций, предусмотренных данной статьей, появился на сайте министерства юстиции РФ. "Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*)", - значится в перечне.* организации признаны экстремистскими и запрещены в России

https://radiosputnik.ru/20240118/kharkov-1922096369.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия