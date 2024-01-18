https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922205562.html
Российские аграрии наращивают объемы закупки семян к весеннему севу
Российские аграрии наращивают объемы закупки семян к весеннему севу - РИА Новости, 18.01.2024
Российские аграрии наращивают объемы закупки семян к весеннему севу
Аграрии РФ будут полностью обеспечены семенами к весеннему севу, сейчас для основных сельскохозяйственных культур этот уровень находится на уровне прошлого... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:47
2024-01-18T19:47
2024-01-18T19:47
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский зерновой союз
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Аграрии РФ будут полностью обеспечены семенами к весеннему севу, сейчас для основных сельскохозяйственных культур этот уровень находится на уровне прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. "В настоящее время подготовка и закупка посевного материала продолжается. К старту весенней кампании будет достигнута стопроцентная обеспеченность аграриев семенами. При этом основной акцент будет сделан на увеличение объемов высева семян отечественной селекции", - сообщило министерство. Сейчас уровень обеспеченности семенами основных сельхозкультур к предстоящему севу находится на уровне прошлого года: по оперативным данным, по зерновым культурам обеспеченность семенами составляет 92,6%, по льну-долгунцу – 55,3%, по сое – 103%, по яровому рапсу – 67,5%, по овощам открытого грунта – 60%. Постановление кабмина, содержащее список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен, вступило в силу 1 октября. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны до 1 марта 2024 года представить в Минсельхоз планы локализации производства. Минсельхоз предлагал квотировать ввоз семян ряда сельскохозяйственных культур, включая картофель, сахарную свеклу и подсолнечник, и на период с 23 января по 31 декабря 2024 года утвердить объем таких ограничений. В свою очередь на заседании в январе подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию принято решение о целесообразности введения квот с 1 февраля по 31 декабря, сообщал Российский зерновой союз. Сами квоты было предложено не менять, за исключением семян подсолнечника: их объем, разрешенный к ввозу, может быть повышен до 7,5 тысяч тонн с 7 тысяч. Нулевые квоты предусмотрены для пшеницы, ржи и соевых бобов, в объеме 0,6 тысячи тонн - для семян пивоваренного ячменя, для семян кукурузы - в 5 тысяч тонн, для рапса и сахарной свеклы - по 2 тысячи тонн, для картофеля - 16 тысяч.
https://ria.ru/20240109/subsidii-1920344628.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский зерновой союз
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский зерновой союз
Российские аграрии наращивают объемы закупки семян к весеннему севу
Минсельхоз: аграрии к севу весной будут обеспечены семенами
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Аграрии РФ будут полностью обеспечены семенами к весеннему севу, сейчас для основных сельскохозяйственных культур этот уровень находится на уровне прошлого года, говорится в сообщении
Минсельхоза РФ.
"В настоящее время подготовка и закупка посевного материала продолжается. К старту весенней кампании будет достигнута стопроцентная обеспеченность аграриев семенами. При этом основной акцент будет сделан на увеличение объемов высева семян отечественной селекции", - сообщило министерство.
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Сейчас уровень обеспеченности семенами основных сельхозкультур к предстоящему севу находится на уровне прошлого года: по оперативным данным, по зерновым культурам обеспеченность семенами составляет 92,6%, по льну-долгунцу – 55,3%, по сое – 103%, по яровому рапсу – 67,5%, по овощам открытого грунта – 60%.
Постановление кабмина, содержащее список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен, вступило в силу 1 октября. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны до 1 марта 2024 года представить в Минсельхоз планы локализации производства.
Минсельхоз предлагал квотировать ввоз семян ряда сельскохозяйственных культур, включая картофель, сахарную свеклу и подсолнечник, и на период с 23 января по 31 декабря 2024 года утвердить объем таких ограничений. В свою очередь на заседании в январе подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию принято решение о целесообразности введения квот с 1 февраля по 31 декабря, сообщал Российский зерновой союз
.
Сами квоты было предложено не менять, за исключением семян подсолнечника: их объем, разрешенный к ввозу, может быть повышен до 7,5 тысяч тонн с 7 тысяч. Нулевые квоты предусмотрены для пшеницы, ржи и соевых бобов, в объеме 0,6 тысячи тонн - для семян пивоваренного ячменя, для семян кукурузы - в 5 тысяч тонн, для рапса и сахарной свеклы - по 2 тысячи тонн, для картофеля - 16 тысяч.
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