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Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами - РИА Новости, 18.01.2024
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14:10 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/metodichka-1922101232.html
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами
В европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами, рассказал... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:10
2024-01-18T14:10
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Взял тут такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методичка распространена, и ей надо следовать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Как отметил Лавров, согласно методичке, европейским дипломатам следует "избегать двусторонних контактов с представителями России, посещения любых мероприятий, организованных российской стороной". Правила распространяются и на праздничные приемы по случаю Дея народного единства 4 ноября, Дня дипломата 10 февраля, Дня защитника Отечества 23 февраля, Дня Победы 9 мая и Дня России 12 июня, отметил он. В свою очередь российские дипломаты также не могут быть приглашены на приемы, проводимые под эгидой Евросоюза, добавил он. Согласно распространяемой методичке, некоторые ограничения действуют и в случае участия представителей Евросоюза и России на международных мероприятиях, сообщил глава МИД РФ. "Целесообразно предварительно сообщить принимающей стороне о необходимости избегать непосредственно соседства европейской и российской делегаций на общих фото и официальных собраниях", - отметил Лавров. "Вот ответ на вопрос о том, как мы оцениваем перспективы переговоров", - заключил министр.
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
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в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, европа
В мире, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Европа
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами

Лавров: в ЕС есть методичка о правилах поведения европейцев с дипломатами из РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Взял тут такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методичка распространена, и ей надо следовать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
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Как отметил Лавров, согласно методичке, европейским дипломатам следует "избегать двусторонних контактов с представителями России, посещения любых мероприятий, организованных российской стороной". Правила распространяются и на праздничные приемы по случаю Дея народного единства 4 ноября, Дня дипломата 10 февраля, Дня защитника Отечества 23 февраля, Дня Победы 9 мая и Дня России 12 июня, отметил он.
В свою очередь российские дипломаты также не могут быть приглашены на приемы, проводимые под эгидой Евросоюза, добавил он.
Согласно распространяемой методичке, некоторые ограничения действуют и в случае участия представителей Евросоюза и России на международных мероприятиях, сообщил глава МИД РФ. "Целесообразно предварительно сообщить принимающей стороне о необходимости избегать непосредственно соседства европейской и российской делегаций на общих фото и официальных собраниях", - отметил Лавров.
"Вот ответ на вопрос о том, как мы оцениваем перспективы переговоров", - заключил министр.
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