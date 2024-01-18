https://ria.ru/20240118/metodichka-1922101232.html
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами
В европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами, рассказал... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:10
2024-01-18T14:10
2024-01-18T14:10
в мире
россия
сергей лавров
евросоюз
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922041133_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_42d76c0f419d15d494951c5597b4edd0.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Взял тут такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методичка распространена, и ей надо следовать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Как отметил Лавров, согласно методичке, европейским дипломатам следует "избегать двусторонних контактов с представителями России, посещения любых мероприятий, организованных российской стороной". Правила распространяются и на праздничные приемы по случаю Дея народного единства 4 ноября, Дня дипломата 10 февраля, Дня защитника Отечества 23 февраля, Дня Победы 9 мая и Дня России 12 июня, отметил он. В свою очередь российские дипломаты также не могут быть приглашены на приемы, проводимые под эгидой Евросоюза, добавил он. Согласно распространяемой методичке, некоторые ограничения действуют и в случае участия представителей Евросоюза и России на международных мероприятиях, сообщил глава МИД РФ. "Целесообразно предварительно сообщить принимающей стороне о необходимости избегать непосредственно соседства европейской и российской делегаций на общих фото и официальных собраниях", - отметил Лавров. "Вот ответ на вопрос о том, как мы оцениваем перспективы переговоров", - заключил министр.
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922041133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3a1481063eada47d1bb683880c4a9fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, европа
В мире, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Европа
Лавров рассказал о методичке ЕС по поведению с российскими дипломатами
Лавров: в ЕС есть методичка о правилах поведения европейцев с дипломатами из РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Взял тут такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методичка распространена, и ей надо следовать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
В уходящем году мир избавлялся от иллюзий
Как отметил Лавров, согласно методичке, европейским дипломатам следует "избегать двусторонних контактов с представителями России, посещения любых мероприятий, организованных российской стороной". Правила распространяются и на праздничные приемы по случаю Дея народного единства 4 ноября, Дня дипломата 10 февраля, Дня защитника Отечества 23 февраля, Дня Победы 9 мая и Дня России 12 июня, отметил он.
В свою очередь российские дипломаты также не могут быть приглашены на приемы, проводимые под эгидой Евросоюза, добавил он.
Согласно распространяемой методичке, некоторые ограничения действуют и в случае участия представителей Евросоюза и России на международных мероприятиях, сообщил глава МИД РФ. "Целесообразно предварительно сообщить принимающей стороне о необходимости избегать непосредственно соседства европейской и российской делегаций на общих фото и официальных собраниях", - отметил Лавров.
"Вот ответ на вопрос о том, как мы оцениваем перспективы переговоров", - заключил министр.
Путину грозят убийством, России — распадом: где реально рванет в 2024-м?