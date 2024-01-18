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Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой - РИА Новости, 18.01.2024
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17:15 18.01.2024 (обновлено: 17:25 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/malchik-1922169116.html
Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой
Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой - РИА Новости, 18.01.2024
Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой
Пермские школьники, которые пинали бежавшего в одних плавках зимой по улице мальчика, рассказали, что все это действо было шуткой, их полуголый товарищ хотел... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:15
2024-01-18T17:25
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермские школьники, которые пинали бежавшего в одних плавках зимой по улице мальчика, рассказали, что все это действо было шуткой, их полуголый товарищ хотел заболеть и пропустить школу, сообщает пресс-служба краевой полиции в Telegram-канале. "В течение нескольких часов инспекторы ПДН установили личности всех несовершеннолетних. Ими оказались учащиеся местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения. С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились", - сообщили в полиции. Школьники также рассказали правоохранителям, что их приятель разделся сам. Он хотел побыть на холоде, заболеть и не ходить на уроки. В ведомстве добавили, что разбираются в ситуации. Историей правоохранители занялись после появления 17 января в интернете видео, на котором мальчик в плавках и шапке бежит по улице в деревне Кондратово под Пермью, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет школьника пинками к крыльцу магазина.
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой

Школьники из Перми заявили, что мальчик сам разделся до плавок, чтобы заболеть

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермские школьники, которые пинали бежавшего в одних плавках зимой по улице мальчика, рассказали, что все это действо было шуткой, их полуголый товарищ хотел заболеть и пропустить школу, сообщает пресс-служба краевой полиции в Telegram-канале.
«
"В течение нескольких часов инспекторы ПДН установили личности всех несовершеннолетних. Ими оказались учащиеся местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения. С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились", - сообщили в полиции.
Школьники также рассказали правоохранителям, что их приятель разделся сам. Он хотел побыть на холоде, заболеть и не ходить на уроки. В ведомстве добавили, что разбираются в ситуации.
Историей правоохранители занялись после появления 17 января в интернете видео, на котором мальчик в плавках и шапке бежит по улице в деревне Кондратово под Пермью, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет школьника пинками к крыльцу магазина.
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