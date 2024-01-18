https://ria.ru/20240118/malchik-1922169116.html

Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой

Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой - РИА Новости, 18.01.2024

Пермские школьники назвали видео с мальчиком в плавках в мороз шуткой

Пермские школьники, которые пинали бежавшего в одних плавках зимой по улице мальчика, рассказали, что все это действо было шуткой, их полуголый товарищ хотел... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:15

2024-01-18T17:15

2024-01-18T17:25

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермские школьники, которые пинали бежавшего в одних плавках зимой по улице мальчика, рассказали, что все это действо было шуткой, их полуголый товарищ хотел заболеть и пропустить школу, сообщает пресс-служба краевой полиции в Telegram-канале. "В течение нескольких часов инспекторы ПДН установили личности всех несовершеннолетних. Ими оказались учащиеся местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения. С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились", - сообщили в полиции. Школьники также рассказали правоохранителям, что их приятель разделся сам. Он хотел побыть на холоде, заболеть и не ходить на уроки. В ведомстве добавили, что разбираются в ситуации. Историей правоохранители занялись после появления 17 января в интернете видео, на котором мальчик в плавках и шапке бежит по улице в деревне Кондратово под Пермью, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет школьника пинками к крыльцу магазина.

https://ria.ru/20240118/sk-1922043817.html

пермь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь