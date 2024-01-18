https://ria.ru/20240118/lvov-1922113208.html
Фонд Порошенко будет восстанавливать разрушенный во Львове музей Шухевича
Фонд Порошенко будет восстанавливать разрушенный во Львове музей Шухевича - РИА Новости, 18.01.2024
Фонд Порошенко будет восстанавливать разрушенный во Львове музей Шухевича
Фонд бывшего президента Украины Петра Порошенко займется восстановлением уничтоженного во Львове музея Романа Шухевича, одного из лидеров украинских... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:39
2024-01-18T14:39
2024-01-18T14:39
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Фонд бывшего президента Украины Петра Порошенко займется восстановлением уничтоженного во Львове музея Романа Шухевича, одного из лидеров украинских националистов, сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "Вчера в Львовском историческом музее состоялось совещание по поводу уничтоженного музея Шухевича… Музей должен быть восстановлен как можно быстрее… Фонд Порошенко взял на себя обязательства обеспечить эту работу ресурсами", - написал Вятрович в социальной сети Facebook*. В начале текущего месяца власти Львова сообщили, что 1 января, в день рождения Степана Бандеры, на окраине Львова в результате взрыва был уничтожен музей Шухевича, главаря "Украинской повстанческой армии"** (УПА**). Музей в бывшем селе Белогорща находился в двухэтажном доме польской межвоенной постройки, в котором Шухевич был уничтожен в марте 1950 года советскими органами безопасности. Позднее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что музей будут восстанавливать только после окончания боевых действий. Роман Шухевич в 1941-1943 годах служил в вооруженных подразделениях гитлеровской Германии, был заместителем командира спецподразделения "Нахтигаль", участвовавшего в расстреле еврейского и польского населения Львова. С 1943 по 1950 год возглавлял УПА**, созданную в 1942 году как боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН**). На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое убийство поляков на Волыни в 1943 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230730/ukraina-1887135007.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, роман шухевич, петр порошенко, владимир вятрович
В мире, Львов, Украина, Роман Шухевич, Петр Порошенко, Владимир Вятрович
Фонд Порошенко будет восстанавливать разрушенный во Львове музей Шухевича
Вятрович: Фонд Порошенко восстановит разрушенный во Львове музей Шухевича
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Фонд бывшего президента Украины Петра Порошенко займется восстановлением уничтоженного во Львове музея Романа Шухевича, одного из лидеров украинских националистов, сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Вчера в Львовском историческом музее состоялось совещание по поводу уничтоженного музея Шухевича… Музей должен быть восстановлен как можно быстрее… Фонд Порошенко взял на себя обязательства обеспечить эту работу ресурсами", - написал Вятрович в социальной сети Facebook*.
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В начале текущего месяца власти Львова сообщили, что 1 января, в день рождения Степана Бандеры, на окраине Львова в результате взрыва был уничтожен музей Шухевича, главаря "Украинской повстанческой армии"** (УПА**). Музей в бывшем селе Белогорща находился в двухэтажном доме польской межвоенной постройки, в котором Шухевич был уничтожен в марте 1950 года советскими органами безопасности. Позднее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что музей будут восстанавливать только после окончания боевых действий.
Роман Шухевич в 1941-1943 годах служил в вооруженных подразделениях гитлеровской Германии, был заместителем командира спецподразделения "Нахтигаль", участвовавшего в расстреле еврейского и польского населения Львова. С 1943 по 1950 год возглавлял УПА**, созданную в 1942 году как боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН**). На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое убийство поляков на Волыни в 1943 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Запрещенные в России экстремистские организации.
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