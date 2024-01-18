https://ria.ru/20240118/lukashenko-1922080614.html
Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска
Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 18.01.2024
Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:25
2024-01-18T13:25
2024-01-18T13:25
в мире
белоруссия
москва
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:13:2970:1684_1920x0_80_0_0_ca30056b41f44f9ebe603704438ef551.jpg
МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. "Россия и Беларусь - суверенные, независимые государства. Из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И, как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает", - заявил Лукашенко на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта. При этом он отметил, что отношения двух стран, какими бы хорошими они ни были, должны совершенствоваться, однако при любых изменениях, нововведениях нужно помнить в первую очередь о суверенитете и независимости. "Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства", - обратил внимание Лукашенко. Он также прокомментировал сообщения в СМИ, что Белоруссия якобы утрачивает свою самостоятельность, заявив об их абсолютной безосновательности. "Всякие там вякания и писания… Я только что обзор прочитал, что "все, Беларусь теряет суверенитет"… Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20230723/diplomatiya-1885539796.html
белоруссия
москва
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_286:70:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f8dc064e1b7373b495c8b097b952a3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, москва, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Москва, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска
Лукашенко: Москва и Минск построили отношения, которых ни у кого на планете нет
МИНСК, 18 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что Минск и Москва смогли выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает.
«
"Россия и Беларусь - суверенные, независимые государства. Из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И, как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает", - заявил Лукашенко на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта.
При этом он отметил, что отношения двух стран, какими бы хорошими они ни были, должны совершенствоваться, однако при любых изменениях, нововведениях нужно помнить в первую очередь о суверенитете и независимости. "Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства", - обратил внимание Лукашенко.
Он также прокомментировал сообщения в СМИ, что Белоруссия якобы утрачивает свою самостоятельность, заявив об их абсолютной безосновательности. "Всякие там вякания и писания… Я только что обзор прочитал, что "все, Беларусь теряет суверенитет"… Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас", - констатировал Лукашенко.
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии