https://ria.ru/20240118/lukashenko-1922080614.html

Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска

Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 18.01.2024

Лукашенко оценил отношения Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:25

2024-01-18T13:25

2024-01-18T13:25

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белоруссия

москва

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. "Россия и Беларусь - суверенные, независимые государства. Из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И, как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает", - заявил Лукашенко на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта. При этом он отметил, что отношения двух стран, какими бы хорошими они ни были, должны совершенствоваться, однако при любых изменениях, нововведениях нужно помнить в первую очередь о суверенитете и независимости. "Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства", - обратил внимание Лукашенко. Он также прокомментировал сообщения в СМИ, что Белоруссия якобы утрачивает свою самостоятельность, заявив об их абсолютной безосновательности. "Всякие там вякания и писания… Я только что обзор прочитал, что "все, Беларусь теряет суверенитет"… Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20230723/diplomatiya-1885539796.html

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в мире, белоруссия, москва, минск, александр лукашенко