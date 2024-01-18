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"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/litvy-1922056241.html
"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России
"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 18.01.2024
"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России
Вывод войск США из Европы станет кошмаром для ЕС, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:43
2024-01-18T12:43
специальная военная операция на украине
европа
россия
сша
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вывод войск США из Европы станет кошмаром для ЕС, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg."Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации", — сказал он.В статье отмечается, что некоторые европейские чиновники опасаются, что США, в случае прихода Дональда Трампа к власти, могут прекратить помогатьУкраине и даже попытаться выйти из НАТО. Это оставило бы Европу без защиты Вашингтона в то время, когда российские войска сражаются у ее порога, а регион изо всех сил пытается нарастить свою оборонную промышленность, заключили журналисты. В то же время, вчера минобороны Литвы заявило, что не видит перспектив нападения России на западные страны в ближайшее время. На днях немецкое издание Bild написало со ссылкой на некий секретный документ бундесвера, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту публикацию прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240118/aktivy-1922043117.html
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европа, россия, сша, нато, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, США, НАТО, Евросоюз, В мире
"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России

Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вывод войск США из Европы станет кошмаром для ЕС, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg.
"Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации", — сказал он.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Запад жестко ответил Украине на просьбу по России в Давосе, пишут СМИ
Вчера, 12:05
В статье отмечается, что некоторые европейские чиновники опасаются, что США, в случае прихода Дональда Трампа к власти, могут прекратить помогатьУкраине и даже попытаться выйти из НАТО. Это оставило бы Европу без защиты Вашингтона в то время, когда российские войска сражаются у ее порога, а регион изо всех сил пытается нарастить свою оборонную промышленность, заключили журналисты.

В то же время, вчера минобороны Литвы заявило, что не видит перспектив нападения России на западные страны в ближайшее время.

На днях немецкое издание Bild написало со ссылкой на некий секретный документ бундесвера, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту публикацию прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.

Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
На Западе назвали неожиданные сроки решающего прорыва России на Украине
Вчера, 11:01
 
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