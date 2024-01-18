https://ria.ru/20240118/litvy-1922056241.html

"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России

"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 18.01.2024

"Считаем часы". Глава МИД Литвы сделал шокирующее заявление о России

Вывод войск США из Европы станет кошмаром для ЕС, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:43

2024-01-18T12:43

2024-01-18T12:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вывод войск США из Европы станет кошмаром для ЕС, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg."Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации", — сказал он.В статье отмечается, что некоторые европейские чиновники опасаются, что США, в случае прихода Дональда Трампа к власти, могут прекратить помогатьУкраине и даже попытаться выйти из НАТО. Это оставило бы Европу без защиты Вашингтона в то время, когда российские войска сражаются у ее порога, а регион изо всех сил пытается нарастить свою оборонную промышленность, заключили журналисты. В то же время, вчера минобороны Литвы заявило, что не видит перспектив нападения России на западные страны в ближайшее время. На днях немецкое издание Bild написало со ссылкой на некий секретный документ бундесвера, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту публикацию прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240118/aktivy-1922043117.html

https://ria.ru/20240118/ukraina-1922017283.html

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европа, россия, сша, нато, евросоюз, в мире