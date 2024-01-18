https://ria.ru/20240118/litva-1921972399.html
В Литве забеспокоились из-за нехватки людей в ВСУ
В Литве забеспокоились из-за нехватки людей в ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024
В Литве забеспокоились из-за нехватки людей в ВСУ
Многие украинские профессиональные военные, которые участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой киевским режимом "АТО", уже не принимают участие в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:22
2024-01-18T04:22
2024-01-18T04:22
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Многие украинские профессиональные военные, которые участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой киевским режимом "АТО", уже не принимают участие в боевых действиях, заявил глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас в интервью Defense News. По словам Касчюнаса, у Украины - проблемы с человеческими ресурсами для ВСУ. "Те... кто сражались с 2014 года, профессионалы, многие их них уже выбыли, потому что погибли или получили ранения", - отметил он. Глава комитета сейма также указал на то, что Киев нуждается в дронах, артиллерийских снарядах и средствах РЭБ. Касчюнас добавил, что Россия, в свою очередь, смогла адаптироваться и несмотря на санкции производит оружие и боеприпасы. АТО в Донбассе была объявлена 19 февраля 2014 года, о чем заявил тогдашний глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Как писало издание "Украина.ру", АТО и по форме, и по сути была не антитеррористической, а военной операцией против населения регионов, не поддержавших переворот в Киеве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, литва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Литва
В Литве забеспокоились из-за нехватки людей в ВСУ
Глава комитета литовского сейма Касчюнас: ВСУ лишились многих профессионалов
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Многие украинские профессиональные военные, которые участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой киевским режимом "АТО", уже не принимают участие в боевых действиях, заявил глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас в интервью
Defense News.
По словам Касчюнаса, у Украины - проблемы с человеческими ресурсами для ВСУ.
"Те... кто сражались с 2014 года, профессионалы, многие их них уже выбыли, потому что погибли или получили ранения", - отметил он. Глава комитета сейма также указал на то, что Киев нуждается в дронах, артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.
Касчюнас добавил, что Россия, в свою очередь, смогла адаптироваться и несмотря на санкции производит оружие и боеприпасы.
АТО в Донбассе была объявлена 19 февраля 2014 года, о чем заявил тогдашний глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Как писало издание "Украина.ру", АТО и по форме, и по сути была не антитеррористической, а военной операцией против населения регионов, не поддержавших переворот в Киеве.
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