https://ria.ru/20240118/litva-1921972399.html

В Литве забеспокоились из-за нехватки людей в ВСУ

В Литве забеспокоились из-за нехватки людей в ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024

В Литве забеспокоились из-за нехватки людей в ВСУ

Многие украинские профессиональные военные, которые участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой киевским режимом "АТО", уже не принимают участие в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T04:22

2024-01-18T04:22

2024-01-18T04:22

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Многие украинские профессиональные военные, которые участвовали в операции против народа Донбасса, именуемой киевским режимом "АТО", уже не принимают участие в боевых действиях, заявил глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас в интервью Defense News. По словам Касчюнаса, у Украины - проблемы с человеческими ресурсами для ВСУ. "Те... кто сражались с 2014 года, профессионалы, многие их них уже выбыли, потому что погибли или получили ранения", - отметил он. Глава комитета сейма также указал на то, что Киев нуждается в дронах, артиллерийских снарядах и средствах РЭБ. Касчюнас добавил, что Россия, в свою очередь, смогла адаптироваться и несмотря на санкции производит оружие и боеприпасы. АТО в Донбассе была объявлена 19 февраля 2014 года, о чем заявил тогдашний глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Как писало издание "Украина.ру", АТО и по форме, и по сути была не антитеррористической, а военной операцией против населения регионов, не поддержавших переворот в Киеве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, литва