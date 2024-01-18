https://ria.ru/20240118/lavrov-1922159334.html

Лавров провел ежегодную пресс-конференцию

Лавров провел ежегодную пресс-конференцию - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров провел ежегодную пресс-конференцию

Глава МИД России Сергей Лавров провел в четверг пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, среди обсуждаемых тем, в частности,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:47

2024-01-18T16:47

2024-01-18T16:48

сергей лавров

россия

сша

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922063532_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_9ff8745f4d201a8d29f42550f574c051.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел в четверг пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, среди обсуждаемых тем, в частности, были конфликты на Украине и Ближнем Востоке, ситуация в Карабахе, а также перспективы возобновления стратегического диалога с США. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на большую пресс-конференцию министра аккредитовались порядка 190 российских и 170 иностранных журналистов и сотрудников, представляющих более 140 СМИ. Мероприятие продолжалось около трех часов, но даже этого времени не хватило, чтобы ответить на все вопросы. Несмотря на это, Лавров в ходе общения с прессой ответил на множество вопросов, которые волнуют людей. Спецоперация на Украине Украинский блок на пресс-конференции Лавров начал с заявления, что сообщения о якобы прямых переговорах России и Украины - это слухи, отметив, что решать, когда завершать конфликт, будет не Киев. По его словам, об этом нужно говорить с Западом, но на данный момент он не заинтересован в таких переговорах. В частности, на это указывает подталкивание Украины к нанесению ударов по территории России, передача вооружений. "Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски", - указал министр. Вместе с тем, по мнению Лаврова, Владимир Зеленский все чаще "отбивается от рук", но при этом чувствует вседозволенность во всем, а вседозволенность - это путь к катастрофе. "И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну", - добавил министр. Лавров отметил, что спецоперация оказала влияние на российское общество - сплотила его и очистила от людей, которые не ощущали свою причастность к русской истории и культуре. Конфликт на Ближнем Востоке Россия знает про полузакрытые контакты по палестино-израильскому урегулированию с участием США, Израиля и отдельных арабских государств, они не будут иметь успеха, а достигнуть мира можно только прямым диалогом, сказал Лавров. В связи с этим, он напомнил позицию России, а именно о необходимости создания независимого Палестинского государства, которое обеспечило бы безопасность региона Ближнего Востока, в том числе и Израиля. Лавров добавил, что Москва "очень заинтересована в том, чтобы Израиль, израильтяне жили в безопасности". Комментируя удары США и Великобритании по Йемену, он отметил, что США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, а оправдательные заявления из Вашингтона выглядят "очень жалко". Стратегический диалог с США Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, Запад должен отказаться от антироссийской риторики для возможности проведения подобных переговоров, заявил Лавров. Он добавил, что Москва не отвергает возможность переговоров, а также "возможность политико-дипломатического урегулирования" в вопросе стратегической стабильности. По словам министра, сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, и она усугубляется. Лавров подчеркнул, что на Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, сдерживающих факторов становится все меньше. Министр указал, что Россия в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Конфликт Армении и Азербайджана Страны Запада не хотят реализации договоренностей по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которые были заключены при посредничестве России, Запад мешает процессу урегулирования конфликта, сказал Лавров. По его словам, Баку готов подписать договор с Ереваном на территории России, а вот позиция Еревана неизвестна. "Добрые советы западных друзей" всегда присутствуют на Южном Кавказе, но они нацелены на продвижение своих геополитических задач", - отметил министр. Он добавил, что российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией.

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Напоминает очередную инсценировку" – Лавров о дискуссиях по поводу выборов на Украине "Напоминает очередную инсценировку" – Лавров о дискуссиях по поводу выборов на Украине 2024-01-18T16:47 true PT0M53S

"Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной "Нет никаких "надежд", что Россия будет побеждена" – Лавров о переговорах с Украиной 2024-01-18T16:47 true PT0M36S

Лавров о странах, в которых США устраивали "авантюры" Лавров о странах, в которых США устраивали "авантюры" 2024-01-18T16:47 true PT0M41S

"Крайне негативная динамика" – Лавров о контроле над вооружениями "Крайне негативная динамика" – Лавров о контроле над вооружениями 2024-01-18T16:47 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей лавров, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)