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Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 18.01.2024 (обновлено: 14:45 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100597.html
Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен
Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен
фон дер Ляйен и (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украина... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:09
2024-01-18T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году задался вопросом о наличии у западных политиков совести."Когда тот же (канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц, та же (глава немецкого МИД Анналена. — Прим. ред.) Бербок, та же (председатель Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен и (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украина бьется за наши демократические ценности. Совесть есть?" — отметил дипломат.Глава ведомства призвал почитать принятые Киевом законы по запрещению русского языка, образования, вообще всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма.&quot;Когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Вот такие теперь европейские ценности, если верить заявлениям европейских политиков&quot;, — заключил Лавров.Как ранее подчеркивал дипломат, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Министр отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916682781.html
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922069612.html
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в мире, украина, сергей лавров, россия, еврокомиссия, германия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Еврокомиссия, Германия, Франция
Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен

Лавров уличил Шольца, Макрона, Бербок и фон дер Ляйен в отсутствии совести

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году задался вопросом о наличии у западных политиков совести.

"Когда тот же (канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц, та же (глава немецкого МИД Анналена. — Прим. ред.) Бербок, та же (председатель Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен и (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украина бьется за наши демократические ценности. Совесть есть?" — отметил дипломат.
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19 декабря 2023, 12:43
Глава ведомства призвал почитать принятые Киевом законы по запрещению русского языка, образования, вообще всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма.
«

"Когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Вот такие теперь европейские ценности, если верить заявлениям европейских политиков", — заключил Лавров.

Как ранее подчеркивал дипломат, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Министр отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровРоссияЕврокомиссияГерманияФранция
 
 
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