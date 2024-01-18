https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100597.html

Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен

Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров жестко высказался о Шольце, Бербок, Макроне и фон дер Ляйен

фон дер Ляйен и (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украина... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:09

2024-01-18T14:09

2024-01-18T14:45

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году задался вопросом о наличии у западных политиков совести."Когда тот же (канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц, та же (глава немецкого МИД Анналена. — Прим. ред.) Бербок, та же (председатель Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен и (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украина бьется за наши демократические ценности. Совесть есть?" — отметил дипломат.Глава ведомства призвал почитать принятые Киевом законы по запрещению русского языка, образования, вообще всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма."Когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Вот такие теперь европейские ценности, если верить заявлениям европейских политиков", — заключил Лавров.Как ранее подчеркивал дипломат, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Министр отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916682781.html

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922069612.html

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в мире, украина, сергей лавров, россия, еврокомиссия, германия, франция