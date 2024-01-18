https://ria.ru/20240118/lavrov-1921886287.html
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2024
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023" РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:07
2024-01-18T11:07
2024-01-18T11:07
россия
сергей лавров
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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023"
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2023 году
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2023 году
2024-01-18T11:07
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PT165M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023"
2024-01-18T11:07
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PT165M14S
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023"