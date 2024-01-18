Рейтинг@Mail.ru
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/lavrov-1921886287.html
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2024
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023" РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:07
2024-01-18T11:07
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922027842_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33dcd2ddee7c9447d879a76446454fdd.jpg
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023"
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2023 году
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2023 году
2024-01-18T11:07
true
PT165M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922027842_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b9952040f7c058d663206f639a6939e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023"
2024-01-18T11:07
true
PT165M14S

Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023"
 
РоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала