https://ria.ru/20240118/lavrov-1921886287.html

Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2024

Пресс-конференция Лаврова "Российская дипломатия 2023". Прямая трансляция

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023" РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:07

2024-01-18T11:07

2024-01-18T11:07

россия

сергей лавров

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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова "Российская дипломатия 2023"

россия

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Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2023 году

Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2023 году

2024-01-18T11:07

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PT165M14S