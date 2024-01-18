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Киеву позволяют пытать даже американцев, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 18.01.2024 (обновлено: 14:18 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922081119.html
Киеву позволяют пытать даже американцев, заявил Лавров
Киеву позволяют пытать даже американцев, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Киеву позволяют пытать даже американцев, заявил Лавров
Запад многое позволяет Киеву, даже пытать американцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:27
2024-01-18T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
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сергей лавров
гонсало лира
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад многое позволяет Киеву, даже пытать американцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года."Это вседозволенность во всем, что он делает &lt;...&gt; Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", — сказал глава МИД.Он отметил, что обычно США "суетятся", когда их граждан арестовывают в других странах, но здесь даже "мизинцем не пошевелили"."Вседозволенность — это путь к катастрофе &lt;...&gt; И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну", — заключил Лавров.На минувшей неделе стало известно, что в украинской тюрьме умер блогер Гонсало Лира, имевший гражданство США и Чили. О его смерти сообщил журналист Такер Карлсон, затем ее подтвердил Госдеп. Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры.СБУ арестовала блогера в мае 2023 года в Харьковской области и обвинила его в оправдании российской специальной военной операции. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. После внесения залога блогера отпустили под домашний арест. В июле, как утверждает СБУ, Лира якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он пытался пересечь границу с Венгрией через пункт пропуска в Закарпатье. Мужчину снова задержали и доставили в Харьков, где поместили в следственный изолятор.Карлсон на своей странице в соцсети X разместил сообщение о том, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в "критике" Зеленского. По словам Карлсона, чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.
https://ria.ru/20240115/bloger-1921310087.html
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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в мире, киев, сша, россия, сергей лавров, гонсало лира, джо байден, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Россия, Сергей Лавров, Гонсало Лира, Джо Байден, ООН
Киеву позволяют пытать даже американцев, заявил Лавров

Лавров: Киеву позволяют пытать даже американцев, все набрали в рот воды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад многое позволяет Киеву, даже пытать американцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
«
"Это вседозволенность во всем, что он делает <...> Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", — сказал глава МИД.
Он отметил, что обычно США "суетятся", когда их граждан арестовывают в других странах, но здесь даже "мизинцем не пошевелили".
«
"Вседозволенность — это путь к катастрофе <...> И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну", — заключил Лавров.
Блогер Гонсало Лира
Вашингтон убил американского блогера в украинской тюрьме
15 января, 08:00
На минувшей неделе стало известно, что в украинской тюрьме умер блогер Гонсало Лира, имевший гражданство США и Чили. О его смерти сообщил журналист Такер Карлсон, затем ее подтвердил Госдеп. Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры.
СБУ арестовала блогера в мае 2023 года в Харьковской области и обвинила его в оправдании российской специальной военной операции. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. После внесения залога блогера отпустили под домашний арест. В июле, как утверждает СБУ, Лира якобы нарушил "закон и попытался бежать от правосудия". На мотоцикле он пытался пересечь границу с Венгрией через пункт пропуска в Закарпатье. Мужчину снова задержали и доставили в Харьков, где поместили в следственный изолятор.
Карлсон на своей странице в соцсети X разместил сообщение о том, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в "критике" Зеленского. По словам Карлсона, чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
США признали неотвратимое
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАРоссияСергей ЛавровГонсало ЛираДжо БайденООН
 
 
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