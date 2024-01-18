https://ria.ru/20240118/lavrov-1922046918.html

Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань

Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с учетом достигнутых в 2020 году договоренностей не видит логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:34

2024-01-18T12:34

2024-01-18T12:45

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с учетом достигнутых в 2020 году договоренностей не видит логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии транзита в Нахичевань через армянскую территорию.Ранее премьер Армении заявил, что Ереван готов на тех же условиях, что и Иран, открыть для Азербайджана дорогу в эксклав Нахичевань.На пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году Лавров напомнил, что трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении гласило о разблокировании экономических, транспортных связей и гарантировании Арменией безопасности сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью."То, что сказал господин Пашинян, - я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты", - сказал глава МИД РФ."Я убежден, что альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности (России, Армении и Азербайджана, - ред.). Проходит маршрут по суверенной территории Армении под контролем Пограничной службы ФСБ России. Там же были согласованы в принципиальном плане процедуры пограничного и таможенного контроля на входе в Армению из Азербайджана и на выходе из Армении в азербайджанский Нахичевань", - заявил Лавров на своей ежегодной пресс-конференции.

https://ria.ru/20230925/nakhichevan-1898496635.html

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сергей лавров, цены на нефть, россия, армения, нахичевань, никол пашинян, владимир путин, в мире