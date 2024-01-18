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Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань - РИА Новости, 18.01.2024
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12:34 18.01.2024 (обновлено: 12:45 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922046918.html
Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань
Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с учетом достигнутых в 2020 году договоренностей не видит логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:34
2024-01-18T12:45
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с учетом достигнутых в 2020 году договоренностей не видит логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии транзита в Нахичевань через армянскую территорию.Ранее премьер Армении заявил, что Ереван готов на тех же условиях, что и Иран, открыть для Азербайджана дорогу в эксклав Нахичевань.На пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году Лавров напомнил, что трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении гласило о разблокировании экономических, транспортных связей и гарантировании Арменией безопасности сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью."То, что сказал господин Пашинян, - я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты", - сказал глава МИД РФ."Я убежден, что альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности (России, Армении и Азербайджана, - ред.). Проходит маршрут по суверенной территории Армении под контролем Пограничной службы ФСБ России. Там же были согласованы в принципиальном плане процедуры пограничного и таможенного контроля на входе в Армению из Азербайджана и на выходе из Армении в азербайджанский Нахичевань", - заявил Лавров на своей ежегодной пресс-конференции.
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сергей лавров, цены на нефть, россия, армения, нахичевань, никол пашинян, владимир путин, в мире
Сергей Лавров, Цены на нефть, Россия, Армения, Нахичевань, Никол Пашинян, Владимир Путин, В мире
Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань

Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна об открытии транзита в Нахичевань

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с учетом достигнутых в 2020 году договоренностей не видит логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии транзита в Нахичевань через армянскую территорию.
Ранее премьер Армении заявил, что Ереван готов на тех же условиях, что и Иран, открыть для Азербайджана дорогу в эксклав Нахичевань.
На пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году Лавров напомнил, что трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении гласило о разблокировании экономических, транспортных связей и гарантировании Арменией безопасности сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.
«
"То, что сказал господин Пашинян, - я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты", - сказал глава МИД РФ.
"Я убежден, что альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности (России, Армении и Азербайджана, - ред.). Проходит маршрут по суверенной территории Армении под контролем Пограничной службы ФСБ России. Там же были согласованы в принципиальном плане процедуры пограничного и таможенного контроля на входе в Армению из Азербайджана и на выходе из Армении в азербайджанский Нахичевань", - заявил Лавров на своей ежегодной пресс-конференции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Нахичеване. 25 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева
25 сентября 2023, 14:10
 
Сергей ЛавровЦены на нефтьРоссияАрменияНахичеваньНикол ПашинянВладимир ПутинВ мире
 
 
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