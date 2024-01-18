https://ria.ru/20240118/kupanie-1922016295.html

В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье

В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье - РИА Новости, 18.01.2024

В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье

Около 230 мест подготовлено в Московской области для проведения крещенских купаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:58

2024-01-18T10:58

2024-01-18T10:58

россия

егорьевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крещение господне

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 230 мест подготовлено в Московской области для проведения крещенских купаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "227 мест подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья, из них 63 – на открытых водоемах, 53 – на прудах и 111 – в купелях", - рассказали в ведомстве. По данным МЧС, больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиево Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном, а также в Одинцово. Спасатели отметили, что безопасность людей будут обеспечивать 4,47 тысячи человек и 719 единиц техники, в число которых входят суда на воздушной подушке. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах.

россия

егорьевск

московская область (подмосковье)

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россия, егорьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне, московская область (подмосковье)