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В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье - РИА Новости, 18.01.2024
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10:58 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kupanie-1922016295.html
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье - РИА Новости, 18.01.2024
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье
Около 230 мест подготовлено в Московской области для проведения крещенских купаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:58
2024-01-18T10:58
россия
егорьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 230 мест подготовлено в Московской области для проведения крещенских купаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "227 мест подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья, из них 63 – на открытых водоемах, 53 – на прудах и 111 – в купелях", - рассказали в ведомстве. По данным МЧС, больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиево Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном, а также в Одинцово. Спасатели отметили, что безопасность людей будут обеспечивать 4,47 тысячи человек и 719 единиц техники, в число которых входят суда на воздушной подушке. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах.
россия
егорьевск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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россия, егорьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне, московская область (подмосковье)
Россия, Егорьевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне, Московская область (Подмосковье)
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье

МЧС: почти 230 мест подготовлено для крещенских купаний в Подмосковье

© РИА Новости / Евгения НовоженинаКупание в крещенскую ночь в Подмосковье
Купание в крещенскую ночь в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Купание в крещенскую ночь в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 230 мест подготовлено в Московской области для проведения крещенских купаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
«
"227 мест подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья, из них 63 – на открытых водоемах, 53 – на прудах и 111 – в купелях", - рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиево Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном, а также в Одинцово.
Спасатели отметили, что безопасность людей будут обеспечивать 4,47 тысячи человек и 719 единиц техники, в число которых входят суда на воздушной подушке.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах.
Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе
17 января, 19:25
Инфографика
Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2024Посмотреть
 
РоссияЕгорьевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крещение ГосподнеМосковская область (Подмосковье)
 
 
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