https://ria.ru/20240118/kupanie-1921970324.html
Кардиолог Минздрава напомнил, чем опасно купание в проруби
Кардиолог Минздрава напомнил, чем опасно купание в проруби - РИА Новости, 18.01.2024
Кардиолог Минздрава напомнил, чем опасно купание в проруби
Число обращения за медицинской помощью после Крещения, как правило, возрастает из-за обострения хронических заболеваний у людей и из-за непредсказуемой реакции... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:18
2024-01-18T03:18
2024-01-18T03:18
общество
россия
евгений шляхто
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число обращения за медицинской помощью после Крещения, как правило, возрастает из-за обострения хронических заболеваний у людей и из-за непредсказуемой реакции организма на переохлаждение, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "По статистике после Крещения количество обращений за медицинской помощью возрастает из-за обострения у людей хронических заболеваний. Это происходит из-за возможной непредсказуемой реакции организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и снижения физической активности в период новогодних каникул. У ныряющих в прорубь могут развиться как специфические острые состояния, так и обострение хронических заболеваний", - сказал Шляхто. Он пояснил, что из-за резкого изменения температуры возникает сосудистый спазм, в результате чего может произойти перераспределение и дефицит кровообращения в жизненно важных органах. В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений - острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма, уточнил кардиолог. По его словам, в первую очередь такой опасности подвержены люди старшего возраста, а также те, кто наблюдается и стоит на учете у кардиолога или невролога. Однако есть риск и для молодых людей, поэтому категорически не рекомендуется купание в проруби при эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях, отметил Шляхто. Он добавил, что также в зоне риска находятся лица с хроническими патологиями ЛОР-органов и мочеполовой системы, беременные женщины. Для снижения риска осложнений важно быть подготовленным, регулярно закаляться в домашних условиях, подчеркнул Шляхто. Если человек все-таки решил искупаться в проруби, ему обязательно нужно измерить артериальное давление, принять плановые медикаментозные препараты, а также взять с собой лекарства, которые помогут справиться с неожиданным ухудшением самочувствия, сказал специалист.
https://ria.ru/20240118/energomodul-1921970157.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, евгений шляхто
Общество, Россия, Евгений Шляхто
Кардиолог Минздрава напомнил, чем опасно купание в проруби
Кардиолог Шляхто: перед купанием в проруби нужно измерить артериальное давление
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число обращения за медицинской помощью после Крещения, как правило, возрастает из-за обострения хронических заболеваний у людей и из-за непредсказуемой реакции организма на переохлаждение, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
«
"По статистике после Крещения количество обращений за медицинской помощью возрастает из-за обострения у людей хронических заболеваний. Это происходит из-за возможной непредсказуемой реакции организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и снижения физической активности в период новогодних каникул. У ныряющих в прорубь могут развиться как специфические острые состояния, так и обострение хронических заболеваний", - сказал Шляхто.
Он пояснил, что из-за резкого изменения температуры возникает сосудистый спазм, в результате чего может произойти перераспределение и дефицит кровообращения в жизненно важных органах. В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений - острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма, уточнил кардиолог.
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По его словам, в первую очередь такой опасности подвержены люди старшего возраста, а также те, кто наблюдается и стоит на учете у кардиолога или невролога. Однако есть риск и для молодых людей, поэтому категорически не рекомендуется купание в проруби при эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях, отметил Шляхто.
Он добавил, что также в зоне риска находятся лица с хроническими патологиями ЛОР-органов и мочеполовой системы, беременные женщины.
Для снижения риска осложнений важно быть подготовленным, регулярно закаляться в домашних условиях, подчеркнул Шляхто. Если человек все-таки решил искупаться в проруби, ему обязательно нужно измерить артериальное давление, принять плановые медикаментозные препараты, а также взять с собой лекарства, которые помогут справиться с неожиданным ухудшением самочувствия, сказал специалист.
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