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Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым - РИА Новости, 18.01.2024
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Туризм
 
12:22 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/krym-1922047662.html
Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым
Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым - РИА Новости, 18.01.2024
Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым
Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти, по данным туроператоров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 50 до 100 РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:22
2024-01-18T12:22
туризм
новости - туризм
краснодарский край
сергей ромашкин
российский союз туриндустрии (рст)
отдых в россии
республика крым
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти, по данным туроператоров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 50 до 100 процентов, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Статистика сервиса Travelline зафиксировала увеличение продаж с начала января на 40 процентов. Это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном", – сообщили в РСТ. Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки в Крым. "За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80 процентов. Однако, к сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи", – процитировали в сообщении гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. Как отметила руководитель пресс-службы компании "Алеан" Ирина Романова, продажи путевок в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В РСТ отметили, что важную роль для роста продаж играют привлекательные цены. "По данным Travelline, весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето вырастут на семь процентов, тогда как в Сочи средний рост составляет 20 процентов. По словам Романовой, треть объектов в Крыму, в основном крупные отели, повысили цены в среднем на 10 процентов. Небольшие гостиницы оставили прошлогоднюю стоимость, но многие объекты еще не предоставили актуальные тарифы", – сообщили в союзе.
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новости - туризм, краснодарский край, сергей ромашкин, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, республика крым, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сергей Ромашкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России, Республика Крым, Отдых на море
Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым

РСТ: спрос россиян на летнее бронирование отелей в Крыму вырос в полтора раза

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти, по данным туроператоров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 50 до 100 процентов, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Статистика сервиса Travelline зафиксировала увеличение продаж с начала января на 40 процентов. Это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном", – сообщили в РСТ.
Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки в Крым. "За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80 процентов. Однако, к сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи", – процитировали в сообщении гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
Как отметила руководитель пресс-службы компании "Алеан" Ирина Романова, продажи путевок в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В РСТ отметили, что важную роль для роста продаж играют привлекательные цены. "По данным Travelline, весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето вырастут на семь процентов, тогда как в Сочи средний рост составляет 20 процентов. По словам Романовой, треть объектов в Крыму, в основном крупные отели, повысили цены в среднем на 10 процентов. Небольшие гостиницы оставили прошлогоднюю стоимость, но многие объекты еще не предоставили актуальные тарифы", – сообщили в союзе.
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайСергей РомашкинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)отдых в РоссииРеспублика КрымОтдых на море
 
 
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