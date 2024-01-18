Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым
РСТ: спрос россиян на летнее бронирование отелей в Крыму вырос в полтора раза
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти, по данным туроператоров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 50 до 100 процентов, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Статистика сервиса Travelline зафиксировала увеличение продаж с начала января на 40 процентов. Это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном", – сообщили в РСТ.
Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки в Крым. "За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80 процентов. Однако, к сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи", – процитировали в сообщении гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
Как отметила руководитель пресс-службы компании "Алеан" Ирина Романова, продажи путевок в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В РСТ отметили, что важную роль для роста продаж играют привлекательные цены. "По данным Travelline, весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето вырастут на семь процентов, тогда как в Сочи средний рост составляет 20 процентов. По словам Романовой, треть объектов в Крыму, в основном крупные отели, повысили цены в среднем на 10 процентов. Небольшие гостиницы оставили прошлогоднюю стоимость, но многие объекты еще не предоставили актуальные тарифы", – сообщили в союзе.