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В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой - РИА Новости, 18.01.2024
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12:05 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/krym-1922043252.html
В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой
В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой - РИА Новости, 18.01.2024
В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой
Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов назвал опасной игрой призыв бывшего верховного... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:05
2024-01-18T12:05
россия
филипп бридлав
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов назвал опасной игрой призыв бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава помочь Украине наносить удары по Крыму. Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill. "Подобные бредовые идеи и абсурдные призывы – это опасная игра, прежде всего для коллективного Запада. Они играют с огнем", - сказал Шувалов РИА Новости. По его словам, западным странам не следует забывать, что Крым является частью могущественной страны, способной сполна наказать агрессора и сторицей ответить на любую провокацию. "Все наши противники сейчас напоминают шакалов, которые собрались вокруг России и пытаются исподтишка со спины укусить. Но пружину можно сжимать до какого-то момента, потом она может выстрелить. Так что игры скоро закончатся", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
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россия, филипп бридлав
Россия, Филипп Бридлав
В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой

Шувалов назвал опасной игрой призыв экс-главкома НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов назвал опасной игрой призыв бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава помочь Украине наносить удары по Крыму.
Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill.
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"Подобные бредовые идеи и абсурдные призывы – это опасная игра, прежде всего для коллективного Запада. Они играют с огнем", - сказал Шувалов РИА Новости.
По его словам, западным странам не следует забывать, что Крым является частью могущественной страны, способной сполна наказать агрессора и сторицей ответить на любую провокацию.
"Все наши противники сейчас напоминают шакалов, которые собрались вокруг России и пытаются исподтишка со спины укусить. Но пружину можно сжимать до какого-то момента, потом она может выстрелить. Так что игры скоро закончатся", - добавил депутат.
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