https://ria.ru/20240118/krym-1922043252.html

В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой

В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой - РИА Новости, 18.01.2024

В Крыму назвали призывы экс-главкома НАТО опасной игрой

Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов назвал опасной игрой призыв бывшего верховного... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:05

2024-01-18T12:05

2024-01-18T12:05

россия

филипп бридлав

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов назвал опасной игрой призыв бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава помочь Украине наносить удары по Крыму. Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill. "Подобные бредовые идеи и абсурдные призывы – это опасная игра, прежде всего для коллективного Запада. Они играют с огнем", - сказал Шувалов РИА Новости. По его словам, западным странам не следует забывать, что Крым является частью могущественной страны, способной сполна наказать агрессора и сторицей ответить на любую провокацию. "Все наши противники сейчас напоминают шакалов, которые собрались вокруг России и пытаются исподтишка со спины укусить. Но пружину можно сжимать до какого-то момента, потом она может выстрелить. Так что игры скоро закончатся", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, филипп бридлав