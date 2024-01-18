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Росконгресс: Бахрейн присоединился к декларации по сохранению кречета - РИА Новости, 18.01.2024
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15:56 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/krechet-1922134768.html
Росконгресс: Бахрейн присоединился к декларации по сохранению кречета
Росконгресс: Бахрейн присоединился к декларации по сохранению кречета - РИА Новости, 18.01.2024
Росконгресс: Бахрейн присоединился к декларации по сохранению кречета
Королевство Бахрейн поддержало декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета, принятую на VIII Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:56
2024-01-18T15:56
россия
бахрейн
антон кобяков
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Королевство Бахрейн поддержало декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета, принятую на VIII Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде "Росконгресс". "Королевство Бахрейн стало седьмой страной, которая присоединилась к декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Документ был принят Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ в рамках международного форума "День сокола", который впервые прошел во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении. Отмечается, что для реализации программ по сохранению редких видов птиц и развитию международного сотрудничества в этом направлении по поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году был создан международный соколиный центр "Камчатка". Маточное поголовье было предоставлено арабскими партнерами. Реализация проекта является важной составляющей программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразии Дальнего Востока. Кроме того, работа центра помогает в реализации совместных международных экологических проектов, культурному и научному обмену, которые нацелены на укрепление дипломатических и торговых отношений между странами, поддержавшими декларацию. Центр уже объединил лучший международный опыт - его работа ведется в тесном сотрудничестве с экспертами из арабских стран. "Развитие совместных проектов с арабскими партнерами дает возможность закрепить дружеские отношения, основанные на общих интересах и ценностях. Одним из таких направлений, безусловно, станет развитие ключевых тезисов рамочной декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержки проектов, нацеленных на сохранение этого вида птиц и восстановление традиций соколиной охоты в России", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова. Уточняется, что принятие декларации стало инициативой Российской Федерации. Документ способствует развитию международной кооперации в создании механизмов по предотвращению браконьерства и незаконной торговли редкими птицами. Он определил ключевые направления работы в области сохранения и приумножения популяции редкого пернатого хищника, численность которого сокращается вследствие потери, деградации и фрагментации мест обитания, истощения кормовой базы, браконьерства, нелегального оборота птиц.
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россия, бахрейн, антон кобяков, фонд "росконгресс"
Россия, Бахрейн, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс"

Росконгресс: Бахрейн присоединился к декларации по сохранению кречета

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПтицы
Птицы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Птицы
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Королевство Бахрейн поддержало декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета, принятую на VIII Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде "Росконгресс".
"Королевство Бахрейн стало седьмой страной, которая присоединилась к декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Документ был принят Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ в рамках международного форума "День сокола", который впервые прошел во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
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17 января, 17:05
Отмечается, что для реализации программ по сохранению редких видов птиц и развитию международного сотрудничества в этом направлении по поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году был создан международный соколиный центр "Камчатка". Маточное поголовье было предоставлено арабскими партнерами. Реализация проекта является важной составляющей программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразии Дальнего Востока. Кроме того, работа центра помогает в реализации совместных международных экологических проектов, культурному и научному обмену, которые нацелены на укрепление дипломатических и торговых отношений между странами, поддержавшими декларацию. Центр уже объединил лучший международный опыт - его работа ведется в тесном сотрудничестве с экспертами из арабских стран.
"Развитие совместных проектов с арабскими партнерами дает возможность закрепить дружеские отношения, основанные на общих интересах и ценностях. Одним из таких направлений, безусловно, станет развитие ключевых тезисов рамочной декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержки проектов, нацеленных на сохранение этого вида птиц и восстановление традиций соколиной охоты в России", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.
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Уточняется, что принятие декларации стало инициативой Российской Федерации. Документ способствует развитию международной кооперации в создании механизмов по предотвращению браконьерства и незаконной торговли редкими птицами. Он определил ключевые направления работы в области сохранения и приумножения популяции редкого пернатого хищника, численность которого сокращается вследствие потери, деградации и фрагментации мест обитания, истощения кормовой базы, браконьерства, нелегального оборота птиц.
 
РоссияБахрейнАнтон КобяковФонд "Росконгресс"
 
 
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