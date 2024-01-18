https://ria.ru/20240118/krazha-1922094716.html

В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей

В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2024

В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей

В Москве задержали клерка юридической фирмы, который переоделся в девушку, чтобы украсть 18 миллионов рублей из сейфа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:55

2024-01-18T13:55

2024-01-18T13:55

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922093869_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_ccb47e9a5f215dc79918872eb15c9801.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве задержали клерка юридической фирмы, который переоделся в девушку, чтобы украсть 18 миллионов рублей из сейфа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам в четверг. "Столичными полицейскими задержан 27-летний менеджер юридической фирмы, подозреваемый в краже 18 миллионов рублей. Деньги в сейф он положил сам по поручению руководителя. А после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства украдены", - рассказала она. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что деньги из сейфа похитила некая женщина, проникшая в офис в нерабочее время. "В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похитителем был тот самый менеджер, переодетый дамой. Возбуждено уголовное дело", - добавила представитель МВД. Злоумышленник под домашним арестом, деньги возвращены владельцу.

https://ria.ru/20240111/ubiystvo-1920775095.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)