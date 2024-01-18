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В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2024
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13:55 18.01.2024
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В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей
В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей
В Москве задержали клерка юридической фирмы, который переоделся в девушку, чтобы украсть 18 миллионов рублей из сейфа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:55
2024-01-18T13:55
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве задержали клерка юридической фирмы, который переоделся в девушку, чтобы украсть 18 миллионов рублей из сейфа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам в четверг. "Столичными полицейскими задержан 27-летний менеджер юридической фирмы, подозреваемый в краже 18 миллионов рублей. Деньги в сейф он положил сам по поручению руководителя. А после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства украдены", - рассказала она. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что деньги из сейфа похитила некая женщина, проникшая в офис в нерабочее время. "В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похитителем был тот самый менеджер, переодетый дамой. Возбуждено уголовное дело", - добавила представитель МВД. Злоумышленник под домашним арестом, деньги возвращены владельцу.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл 18 миллионов рублей

В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл из сейфа юрфирмы 18 млн рублей

© МВД МедиаХищение 18 миллионов рублей в офисе юридической фирмы в Москве
Хищение 18 миллионов рублей в офисе юридической фирмы в Москве
© МВД Медиа
Хищение 18 миллионов рублей в офисе юридической фирмы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве задержали клерка юридической фирмы, который переоделся в девушку, чтобы украсть 18 миллионов рублей из сейфа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам в четверг.
«
"Столичными полицейскими задержан 27-летний менеджер юридической фирмы, подозреваемый в краже 18 миллионов рублей. Деньги в сейф он положил сам по поручению руководителя. А после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства украдены", - рассказала она.
При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что деньги из сейфа похитила некая женщина, проникшая в офис в нерабочее время.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похитителем был тот самый менеджер, переодетый дамой. Возбуждено уголовное дело", - добавила представитель МВД.
Злоумышленник под домашним арестом, деньги возвращены владельцу.
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