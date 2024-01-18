https://ria.ru/20240118/kosovo-1922092479.html

Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров

Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров

Обязательства перед Сербией, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, не выполняются более 10 лет, ЕС ничего не может сделать с... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:47

2024-01-18T13:47

2024-01-18T14:02

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обязательства перед Сербией, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, не выполняются более 10 лет, ЕС ничего не может сделать с этим вопросом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В 2013 году была достигнута договоренность между Приштиной и Белградом о создании Сообщества сербских муниципалитетов... Прошло уже больше десяти лет, ничто не изменилось, тупик в выполнении этой договоренности, которую ЕС преподносил как свое величайшее дипломатическое достижение, тянется уже долго. И ЕС ничего сделать не может", - отметил Лавров.Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ЕС переписывает имеющиеся соглашения в пользу Приштины таким образом, чтобы "не было никаких прав у сербов на севере Косова, чтобы эти права были абсолютно искусственными, а реальная власть должна оставаться у албанцев".Министр добавил, что Евросоюзу "должно быть стыдно" за нерешенность косовской проблемы, несмотря на договоренности 2013 года.

https://ria.ru/20240113/vuchich-1921185767.html

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в мире, косово, евросоюз, сергей лавров, россия, приштина