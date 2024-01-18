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Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров
Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров
Обязательства перед Сербией, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, не выполняются более 10 лет, ЕС ничего не может сделать с... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:47
2024-01-18T13:47
2024-01-18T14:02
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обязательства перед Сербией, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, не выполняются более 10 лет, ЕС ничего не может сделать с этим вопросом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В 2013 году была достигнута договоренность между Приштиной и Белградом о создании Сообщества сербских муниципалитетов... Прошло уже больше десяти лет, ничто не изменилось, тупик в выполнении этой договоренности, которую ЕС преподносил как свое величайшее дипломатическое достижение, тянется уже долго. И ЕС ничего сделать не может", - отметил Лавров.Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ЕС переписывает имеющиеся соглашения в пользу Приштины таким образом, чтобы "не было никаких прав у сербов на севере Косова, чтобы эти права были абсолютно искусственными, а реальная власть должна оставаться у албанцев".Министр добавил, что Евросоюзу "должно быть стыдно" за нерешенность косовской проблемы, несмотря на договоренности 2013 года.
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в мире, косово, евросоюз, сергей лавров, россия, приштина
В мире, Косово, Евросоюз, Сергей Лавров, Россия, Приштина
Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров
Лавров: ЕС хочет лишить сербов на севере Косово прав
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обязательства перед Сербией, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, не выполняются более 10 лет, ЕС ничего не может сделать с этим вопросом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"В 2013 году была достигнута договоренность между Приштиной и Белградом о создании Сообщества сербских муниципалитетов... Прошло уже больше десяти лет, ничто не изменилось, тупик в выполнении этой договоренности, которую ЕС преподносил как свое величайшее дипломатическое достижение, тянется уже долго. И ЕС ничего сделать не может", - отметил Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ЕС переписывает имеющиеся соглашения в пользу Приштины таким образом, чтобы "не было никаких прав у сербов на севере Косова, чтобы эти права были абсолютно искусственными, а реальная власть должна оставаться у албанцев".
Министр добавил, что Евросоюзу "должно быть стыдно" за нерешенность косовской проблемы, несмотря на договоренности 2013 года.
Вучич обвинил США, Германию и Турцию в активном вооружении Приштины