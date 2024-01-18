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В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2024
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Туризм
 
13:43 18.01.2024 (обновлено: 13:48 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/kontrabanda-1922080496.html
В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей
В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2024
В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей
Брендовые украшения на десять миллионов рублей обнаружили домодедовские таможенники в рюкзаке у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:43
2024-01-18T13:48
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Брендовые украшения на десять миллионов рублей обнаружили домодедовские таможенники в рюкзаке у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС.Ювелирные изделия пытался без декларирования провезти гражданин Азербайджана, Так он хотел избежать уплаты таможенных платежей на 2,4 миллиона рублей.В ручной клади 35-летнего пассажира инспекторы нашли часы Bvlgari, кольцо Grisogono и серьги Graff из золота со вставками из бриллиантов, бериллов.Еще у туриста был сертификат на синий сапфир, но сам минерал отсутствовал. Выяснилось, что драгоценный камень закрепили в золотое кольцо. За контрабанду товаров, входящих в перечень стратегически важных, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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новости - туризм, туризм, туристы, домодедово (аэропорт), таможня
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Домодедово (аэропорт), таможня
В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей

Турист из Баку пытался провезти в Россию украшения на десять миллионов рублей

© Фото : Федеральная таможенная службаНезадекларированные ювелирные изделия, обнаруженные у пассажира, прибывшего из Баку в Домодедово.
Незадекларированные ювелирные изделия, обнаруженные у пассажира, прибывшего из Баку в Домодедово. - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Федеральная таможенная служба
Незадекларированные ювелирные изделия, обнаруженные у пассажира, прибывшего из Баку в Домодедово.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Брендовые украшения на десять миллионов рублей обнаружили домодедовские таможенники в рюкзаке у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС.
Ювелирные изделия пытался без декларирования провезти гражданин Азербайджана, Так он хотел избежать уплаты таможенных платежей на 2,4 миллиона рублей.
В ручной клади 35-летнего пассажира инспекторы нашли часы Bvlgari, кольцо Grisogono и серьги Graff из золота со вставками из бриллиантов, бериллов.
Еще у туриста был сертификат на синий сапфир, но сам минерал отсутствовал. Выяснилось, что драгоценный камень закрепили в золотое кольцо. За контрабанду товаров, входящих в перечень стратегически важных, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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