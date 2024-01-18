https://ria.ru/20240118/kontrabanda-1922080496.html

В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей

В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2024

В Домодедово у туриста изъяли украшения на десять миллионов рублей

Брендовые украшения на десять миллионов рублей обнаружили домодедовские таможенники в рюкзаке у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:43

2024-01-18T13:43

2024-01-18T13:48

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Брендовые украшения на десять миллионов рублей обнаружили домодедовские таможенники в рюкзаке у пассажира из Баку, сообщает пресс-служба ФТС.Ювелирные изделия пытался без декларирования провезти гражданин Азербайджана, Так он хотел избежать уплаты таможенных платежей на 2,4 миллиона рублей.В ручной клади 35-летнего пассажира инспекторы нашли часы Bvlgari, кольцо Grisogono и серьги Graff из золота со вставками из бриллиантов, бериллов.Еще у туриста был сертификат на синий сапфир, но сам минерал отсутствовал. Выяснилось, что драгоценный камень закрепили в золотое кольцо. За контрабанду товаров, входящих в перечень стратегически важных, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231127/kontrabanda-1912138969.html

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новости - туризм, туризм, туристы, домодедово (аэропорт), таможня