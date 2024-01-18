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Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.01.2024
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21:11 18.01.2024 (обновлено: 21:36 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/konflikt-1922217082.html
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:11
2024-01-18T21:36
в мире
сирия
россия
ближний восток
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
фейсал микдад
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в секторе Газа и недопустимость провокаций в регионе, которые могли бы привести к распространению военной конфронтации, в том числе на САР, Ливан и Йемен, сообщили в МИД РФ."Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Министры акцентировали необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения палестинского анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что главы внешнеполитических ведомств РФ и САР затронули вопросы урегулирования ситуации в Сирии и постконфликтного восстановления на основе "принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности". Кроме того, по сообщению министерства, министры согласовали на встрече практические шаги по наращиванию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами."Была также подчеркнута недопустимость агрессивных и провокационных действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны региона, в частности, Сирию, Ливан, Йемен. Констатирована востребованность многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой основе", - сообщили в МИД России.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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в мире, сирия, россия, ближний восток, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, фейсал микдад
В мире, Сирия, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Фейсал Микдад
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Сирии эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в секторе Газа и недопустимость провокаций в регионе, которые могли бы привести к распространению военной конфронтации, в том числе на САР, Ливан и Йемен, сообщили в МИД РФ.
"Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Министры акцентировали необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения палестинского анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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В МИД РФ добавили, что главы внешнеполитических ведомств РФ и САР затронули вопросы урегулирования ситуации в Сирии и постконфликтного восстановления на основе "принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности". Кроме того, по сообщению министерства, министры согласовали на встрече практические шаги по наращиванию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.
"Была также подчеркнута недопустимость агрессивных и провокационных действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны региона, в частности, Сирию, Ливан, Йемен. Констатирована востребованность многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой основе", - сообщили в МИД России.
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В миреСирияРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуФейсал Микдад
 
 
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