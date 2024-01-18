https://ria.ru/20240118/konflikt-1922217082.html

Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:11

2024-01-18T21:11

2024-01-18T21:36

в мире

сирия

россия

ближний восток

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

фейсал микдад

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в секторе Газа и недопустимость провокаций в регионе, которые могли бы привести к распространению военной конфронтации, в том числе на САР, Ливан и Йемен, сообщили в МИД РФ."Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Министры акцентировали необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения палестинского анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что главы внешнеполитических ведомств РФ и САР затронули вопросы урегулирования ситуации в Сирии и постконфликтного восстановления на основе "принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности". Кроме того, по сообщению министерства, министры согласовали на встрече практические шаги по наращиванию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами."Была также подчеркнута недопустимость агрессивных и провокационных действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны региона, в частности, Сирию, Ливан, Йемен. Констатирована востребованность многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой основе", - сообщили в МИД России.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

сирия

россия

ближний восток

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в мире, сирия, россия, ближний восток, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, фейсал микдад