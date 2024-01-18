https://ria.ru/20240118/konflikt-1922217082.html
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:11
2024-01-18T21:11
2024-01-18T21:36
в мире
сирия
россия
ближний восток
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
фейсал микдад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в секторе Газа и недопустимость провокаций в регионе, которые могли бы привести к распространению военной конфронтации, в том числе на САР, Ливан и Йемен, сообщили в МИД РФ."Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Министры акцентировали необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения палестинского анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что главы внешнеполитических ведомств РФ и САР затронули вопросы урегулирования ситуации в Сирии и постконфликтного восстановления на основе "принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности". Кроме того, по сообщению министерства, министры согласовали на встрече практические шаги по наращиванию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами."Была также подчеркнута недопустимость агрессивных и провокационных действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны региона, в частности, Сирию, Ливан, Йемен. Констатирована востребованность многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой основе", - сообщили в МИД России.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
сирия
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, ближний восток, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, фейсал микдад
В мире, Сирия, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Фейсал Микдад
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Сирии эскалацию конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе встречи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, отметив важность прекращения огня в секторе Газа и недопустимость провокаций в регионе, которые могли бы привести к распространению военной конфронтации, в том числе на САР, Ливан и Йемен, сообщили в МИД
РФ.
"Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Министры акцентировали необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения палестинского анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Два дня работы России на Ближнем Востоке уничтожили очередной план Запада
В МИД РФ добавили, что главы внешнеполитических ведомств РФ и САР затронули вопросы урегулирования ситуации в Сирии и постконфликтного восстановления на основе "принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности". Кроме того, по сообщению министерства, министры согласовали на встрече практические шаги по наращиванию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.
"Была также подчеркнута недопустимость агрессивных и провокационных действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны региона, в частности, Сирию, Ливан, Йемен. Констатирована востребованность многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой основе", - сообщили в МИД России.
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты