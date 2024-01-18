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"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/konets-1921972665.html
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением - РИА Новости, 18.01.2024
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением
Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:38
2024-01-18T04:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
валерий чалый
нато
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL."Я считаю, &lt;...&gt;, с точки зрения украинца, &lt;...&gt;, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе", — потребовал экс-дипломат.По словам Чалого, Украина не может самостоятельно вести конфликт "на истощение" с Москвой, как того хочет Запад. Экс-посол напомнил, что Украина в разы уступает России в населении и не может перенести свои заводы в места, которые были бы вне досягаемости для российских ракет.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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в мире, украина, россия, сша, валерий чалый, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Валерий Чалый, НАТО
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением

Экс-посол Украины Чалый: Киев не справится с Россией без прямого участия НАТО

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL.
«
"Я считаю, <...>, с точки зрения украинца, <...>, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе", — потребовал экс-дипломат.
По словам Чалого, Украина не может самостоятельно вести конфликт "на истощение" с Москвой, как того хочет Запад. Экс-посол напомнил, что Украина в разы уступает России в населении и не может перенести свои заводы в места, которые были бы вне досягаемости для российских ракет.
Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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Вчера, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВалерий ЧалыйНАТО
 
 
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