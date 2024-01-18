https://ria.ru/20240118/konets-1921972665.html

"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением

"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением - РИА Новости, 18.01.2024

"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением

Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T04:38

2024-01-18T04:38

2024-01-18T04:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

валерий чалый

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899228543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bd26759862108433d99366e445ff057.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL."Я считаю, <...>, с точки зрения украинца, <...>, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе", — потребовал экс-дипломат.По словам Чалого, Украина не может самостоятельно вести конфликт "на истощение" с Москвой, как того хочет Запад. Экс-посол напомнил, что Украина в разы уступает России в населении и не может перенести свои заводы в места, которые были бы вне досягаемости для российских ракет.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.

https://ria.ru/20240117/rossiya-1921844765.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, валерий чалый, нато