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"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением - РИА Новости, 18.01.2024
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением
Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T04:38
2024-01-18T04:38
2024-01-18T04:38
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украине необходимо прямое вмешательство армий НАТО в конфликт с Россией, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL."Я считаю, <...>, с точки зрения украинца, <...>, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе", — потребовал экс-дипломат.По словам Чалого, Украина не может самостоятельно вести конфликт "на истощение" с Москвой, как того хочет Запад. Экс-посол напомнил, что Украина в разы уступает России в населении и не может перенести свои заводы в места, которые были бы вне досягаемости для российских ракет.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
https://ria.ru/20240117/rossiya-1921844765.html
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в мире, украина, россия, сша, валерий чалый, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Валерий Чалый, НАТО
"Конец войне". На Украине обратились к НАТО с шокирующим предложением
Экс-посол Украины Чалый: Киев не справится с Россией без прямого участия НАТО