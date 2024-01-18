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Лавров рассказал, чем отношения с КНР отличаются от обычного военного союза - РИА Новости, 18.01.2024
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12:12 18.01.2024 (обновлено: 12:17 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/kitay-1922044974.html
Лавров рассказал, чем отношения с КНР отличаются от обычного военного союза
Лавров рассказал, чем отношения с КНР отличаются от обычного военного союза - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров рассказал, чем отношения с КНР отличаются от обычного военного союза
Отношения России и Китая надежнее, чем военный союз в прежнем понимании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:12
2024-01-18T12:17
россия
китай
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая надежнее, чем военный союз в прежнем понимании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Было в ряде деклараций, принятых на высшем уровне, что эти отношения прочнее, надежнее и более продвинуты, нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны. На самом деле это отражает реальное положение дел - нет такой сферы деятельности человека, где наши отношения с КНР не переживали бы бурный подъем", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.В качестве примера он привел экономику."200-миллиардный барьер (товарооборота в долларах, - ред.), который был обозначен в качестве цели, в прошлом году был существенно превышен. И эта тенденция будет продолжаться", - заверил Лавров.Он добавил также, что "на текущий год уже назначен, согласован целый ряд мероприятий, которые продолжат возможности диалога на высшем и высоком уровне по всем направлениям".
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россия, китай, в мире, сергей лавров
Россия, Китай, В мире, Сергей Лавров
Лавров рассказал, чем отношения с КНР отличаются от обычного военного союза

Лавров: отношения РФ и Китая надежнее, чем военный союз в прежнем понимании

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая надежнее, чем военный союз в прежнем понимании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Было в ряде деклараций, принятых на высшем уровне, что эти отношения прочнее, надежнее и более продвинуты, нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны. На самом деле это отражает реальное положение дел - нет такой сферы деятельности человека, где наши отношения с КНР не переживали бы бурный подъем", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
В качестве примера он привел экономику.
"200-миллиардный барьер (товарооборота в долларах, - ред.), который был обозначен в качестве цели, в прошлом году был существенно превышен. И эта тенденция будет продолжаться", - заверил Лавров.
Он добавил также, что "на текущий год уже назначен, согласован целый ряд мероприятий, которые продолжат возможности диалога на высшем и высоком уровне по всем направлениям".
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РоссияКитайВ миреСергей Лавров
 
 
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