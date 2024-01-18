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Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре - РИА Новости, 18.01.2024
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18:06 18.01.2024 (обновлено: 18:33 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/kipr-1922184277.html
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре - РИА Новости, 18.01.2024
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре
Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:06
2024-01-18T18:33
россия
кипр
в мире
никосия (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии Александра Гасюка и сотрудника российского посольства, заявили в МИД РФ."В рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника посольства России Дойникова. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Полицейские в штатском 5 октября напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле его дома, избили его и обвинили в том, что он находится в стране нелегально, сообщили о намерении депортировать его. По словам Гасюка, сопротивления он не оказывал, по требованию предъявил документы, но полицейские применили к нему грубую силу. Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему "было предложено незамедлительно покинуть страну". При этом журналистская аккредитация была действующей, а МИД Кипра не отвечал на запросы.
https://ria.ru/20240116/kipr-1921722600.html
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кипр
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россия, кипр, в мире, никосия (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Кипр, В мире, Никосия (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре

МИД России запретил въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии Александра Гасюка и сотрудника российского посольства, заявили в МИД РФ.
"В рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника посольства России Дойникова. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Полицейские в штатском 5 октября напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле его дома, избили его и обвинили в том, что он находится в стране нелегально, сообщили о намерении депортировать его. По словам Гасюка, сопротивления он не оказывал, по требованию предъявил документы, но полицейские применили к нему грубую силу. Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему "было предложено незамедлительно покинуть страну". При этом журналистская аккредитация была действующей, а МИД Кипра не отвечал на запросы.
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