https://ria.ru/20240118/kipr-1922184277.html

Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре

Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре - РИА Новости, 18.01.2024

Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре

Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:06

2024-01-18T18:06

2024-01-18T18:33

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кипр

в мире

никосия (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии Александра Гасюка и сотрудника российского посольства, заявили в МИД РФ."В рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника посольства России Дойникова. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Полицейские в штатском 5 октября напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле его дома, избили его и обвинили в том, что он находится в стране нелегально, сообщили о намерении депортировать его. По словам Гасюка, сопротивления он не оказывал, по требованию предъявил документы, но полицейские применили к нему грубую силу. Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему "было предложено незамедлительно покинуть страну". При этом журналистская аккредитация была действующей, а МИД Кипра не отвечал на запросы.

https://ria.ru/20240116/kipr-1921722600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, кипр, в мире, никосия (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)