https://ria.ru/20240118/kipr-1922184277.html
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре - РИА Новости, 18.01.2024
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре
Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:06
2024-01-18T18:06
2024-01-18T18:33
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в мире
никосия (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии Александра Гасюка и сотрудника российского посольства, заявили в МИД РФ."В рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника посольства России Дойникова. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Полицейские в штатском 5 октября напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле его дома, избили его и обвинили в том, что он находится в стране нелегально, сообщили о намерении депортировать его. По словам Гасюка, сопротивления он не оказывал, по требованию предъявил документы, но полицейские применили к нему грубую силу. Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему "было предложено незамедлительно покинуть страну". При этом журналистская аккредитация была действующей, а МИД Кипра не отвечал на запросы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кипр, в мире, никосия (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Кипр, В мире, Никосия (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия запретила въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре
МИД России запретил въезд причастным к провокации против журналиста на Кипре
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва запретила въезд на территорию России кипрским должностным лицам, которые причастны к провокации в отношении российского корреспондента в Никосии Александра Гасюка и сотрудника российского посольства, заявили в МИД РФ.
"В рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника посольства России Дойникова. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Полицейские в штатском 5 октября напали на корреспондента "Российской газеты" в Никосии Александра Гасюка возле его дома, избили его и обвинили в том, что он находится в стране нелегально, сообщили о намерении депортировать его. По словам Гасюка, сопротивления он не оказывал, по требованию предъявил документы, но полицейские применили к нему грубую силу. Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему "было предложено незамедлительно покинуть страну". При этом журналистская аккредитация была действующей, а МИД Кипра не отвечал на запросы.
СМИ сообщили о массовом уходе крупных российских компаний с Кипра