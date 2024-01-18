https://ria.ru/20240118/kino-1921988949.html

В Москве прошел предпоказ фильма о легендарном командире "Альфы"

В Москве прошел предпоказ фильма о легендарном командире "Альфы" - РИА Новости, 18.01.2024

В Москве прошел предпоказ фильма о легендарном командире "Альфы"

Предпремьерный показ художественного фильма "Командир" о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом - группы "А"... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:17

2024-01-18T09:17

2024-01-18T09:17

культура

новости культуры

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/00/1558560038_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_e6727e61b06ad3106f36835f2e320a5f.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Предпремьерный показ художественного фильма "Командир" о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом - группы "А" ("Альфа") КГБ СССР, Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве состоялась в Культурном центре ФСБ России в Москве, картину очень высоко оценили ветераны "Альфы", служившие под командованием Зайцева, передает корреспондент РИА Новости. Фильм посвящен 50-летию со дня создания группы "А", которое будет отмечаться 29 июля нынешнего года. В основу фильма легла биография генерал-майора Геннадия Николаевича Зайцева (родился в 1934 году), при котором были заложены основы группы "А", боевые традиции которой сейчас продолжает Управление "А" Центра специального назначения ФСБ. Зайцев командовал группой "А" в 1977-1988 и 1992-1995 годах и руководил рядом операций по обезвреживанию террористов, захватывавших заложников, в том числе детей. В 1986 году Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза "за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников". Картина, название которой выбрали ветераны группы "А", снята кинокомпанией "ЭГО продакшн", режиссеры - Александр Гурьянов и Тимур Хван. В ней показано становление личности Зайцева, начиная с его детства, выпавшего на Великую Отечественную войну и проходившего в глухой уральской деревне. Основная часть фильма рассказывает об операции группы "А" по успешному спасению нескольких десятков детей - учеников одной из школ города Орджоникидзе (ныне Владикавказ), захваченных террористами в заложники 1 декабря 1988 года. Зритель увидит, в каких сложнейших условиях Зайцев принимал решения по ходу операции, взяв на себя всю ответственность за ее исход. Завершают фильм документальные кадры, на которых Зайцев запечатлен на трибуне Красной площади вместе с президентом России Владимиром Путиным на Параде Победы 9 мая 2023 года. Главные роли в картине сыграли актеры Кирилл Зайцев, Артем Ткаченко, Сергей Маховиков. На киноэкраны страны фильм выйдет 22 февраля. "Всякий фильм должен быть объективным, а не придуманным. Этот фильм выигрывает потому, что все участники его создания вложили свою душу в него. И я хотел бы выразить им большую, глубокую признательность и благодарность за то, что они сделали", - сказал Геннадий Зайцев на церемонии. Заполненный до отказа зал стоя овациям приветствовал его. "Я считаю, что этот фильм - подарок всему подразделению к его 50-летию. Второе - я думаю, что для нынешних молодых ребят он будет иметь воспитательное значение, надо его показывать школьникам. И будут те, кто, посмотрев его, начнут стремиться к тому, чтобы служить в подразделении", - сказал генерал РИА Новости. По словам Зайцева, важно, что режиссеры "не растекались мыслью по древу", а взяли для экранизации лишь одну из многих операций группы "А". "Но именно на примере этой операции в фильме показано, на что способно подразделение, как оно действует, как оно защищает людей", - пояснил Зайцев. "Честно говорю - когда я смотрел фильм, меня в трех местах невольно пробила слеза", - признался Зайцев. "Что мне особенно понравилось - очень умно, очень толково подобран коллектив актеров. Кирилл Зайцев даже внешне похож на меня. Актриса Мария Федосова, играющая мою маму, тоже очень похожа на нее. Даже в таких вещах все соблюдено", - добавил он. "Командир" - эта та картина, которую обязательно должно смотреть молодое поколение, считает один из участников той операции декабря 1988-го, почетный президент международной ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров. "Этот фильм, сама личность легендарного человека - нашего командира Геннадия Николаевича Зайцева послужит, скажу без преувеличения, тем светочем, на который надо равняться молодежи. А все, что мешает ее воспитанию, всю пошлость надо отметать", - отметил Гончаров в беседе с РИА Новости. Группа "А" Группа "А" была создана совершенно секретным, особой важности приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова 29 июля 1974 года. Решение о ее создании было принято после террористического акта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, жертвами которого стали 11 членов израильской сборной. В преддверии летних Олимпийских игр 1980 года в Москве возникла необходимость иметь подразделение антитеррора, готовое к решению задач повышенной сложности. Подразделение называлось просто "А", "Альфой" его окрестили журналисты в период событий в Москве в августе 1991 года. Основными задачами, которые стояли перед группой "А", были борьба с террористическими проявлениями, освобождение захваченных заложников, транспортных средств и государственных объектов на территории СССР и за ее пределами. Быть зачисленным в группу могли только офицеры КГБ. Критерии отбора были самыми жесткими. Первый состав группы набирался из сотрудников, годных для службы в Воздушно-десантных войсках. Учитывались физические данные и достижения в различных дисциплинах. Особое внимание уделялось морально-деловым качествам и психологической выносливости. Группа формировалась только на добровольной основе. Первоначально группа "А" насчитывала 30 человек – начальник, его заместитель и четыре смены по семь человек. Первый набор состоял из сотрудников Седьмого управления КГБ. Первым командиром был назначен Герой Советского Союза полковник, впоследствии – генерал-майор, Виталий Бубенин. Первоначально спецподразделение входило в Пятый отдел Седьмого управления КГБ, в начале 1990-х годов оно было передано в подчинение Главному управлению охраны России (ныне Федеральная служба охраны, ФСО). Сотрудники подразделения получили дополнительные задачи по обеспечению личной безопасности высших лиц государства. В 1995 году "Альфа" вошла в состав Федеральной службы безопасности. С 1998 года Управление "А" является частью Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Сотрудники спецподразделения участвовали в боевых действиях в Афганистане, в двух военных кампаниях на Северном Кавказе, локальных конфликтах на территории Советского Союза и РФ, в более чем тысячи специальных операций и оперативных мероприятий. Группа "А" принимала участие в освобождении заложников в Буденновске в июне 1995 года, в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, в школе №1 в Беслане в сентябре 2004 года и др. При исполнении служебных обязанностей в разные годы погибли свыше 30 сотрудников подразделения. За проявленный героизм бойцы группы "А" - Управления "А" ЦСН ФСБ были удостоены званий Героя Советского Союза, Героя России, орденов Мужества и многих других наград.

https://ria.ru/20190911/1558565837.html

https://ria.ru/20210816/eltsin-1745953457.html

https://ria.ru/20210316/alfa-1601402236.html

https://ria.ru/20221026/nord-ost-1826799338.html

https://ria.ru/20191227/1562846860.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)