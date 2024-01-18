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Примерно четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена, пишут СМИ
Примерно четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Примерно четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена, пишут СМИ
Пентагон считает, что примерно четверть арсенала правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) была уничтожена, сообщает газета Wall Street Journal... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:24
2024-01-18T16:24
2024-01-18T16:24
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пентагон считает, что примерно четверть арсенала правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) была уничтожена, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника в Пентагоне. "По его (Пентагона - ред,) оценкам, к настоящему времени уничтожена примерно четвертая часть арсенала хуситов", - говорится в сообщении издания. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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В мире, Йемен, США, Израиль, Джо Байден, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла
Примерно четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена, пишут СМИ
WSJ: Пентагон считает, что четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена