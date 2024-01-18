https://ria.ru/20240118/khusity-1922152309.html

Примерно четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена, пишут СМИ

Примерно четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

Примерно четверть арсенала хуситов в Йемене была уничтожена, пишут СМИ

Пентагон считает, что примерно четверть арсенала правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) была уничтожена, сообщает газета Wall Street Journal... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:24

2024-01-18T16:24

2024-01-18T16:24

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джо байден

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

ансар алла

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пентагон считает, что примерно четверть арсенала правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) была уничтожена, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника в Пентагоне. "По его (Пентагона - ред,) оценкам, к настоящему времени уничтожена примерно четвертая часть арсенала хуситов", - говорится в сообщении издания. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240118/sudno-1921966152.html

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в мире, йемен, сша, израиль, джо байден, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла