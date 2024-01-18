https://ria.ru/20240118/khusity-1922049941.html

Хуситы заявили, что продолжат обстрел судов США

Хуситы заявили, что продолжат обстрел судов США - РИА Новости, 18.01.2024

Хуситы заявили, что продолжат обстрел судов США

Рафаэль Даминов. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжит наносить удары по военным и торговым кораблям США, несмотря на его включение в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:28

2024-01-18T12:28

2024-01-18T18:51

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израиль

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ТУНИС, 18 янв - РИА Новости. Рафаэль Даминов. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжит наносить удары по военным и торговым кораблям США, несмотря на его включение в террористический список, заявил РИА Новости член политбюро правящей на севере Йемена организации Хузам аль-Асад. Накануне хуситы атаковали с помощью ударного беспилотника американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом. Также накануне США вернули "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа. "Мы считаем наше включение со стороны США в перечень террористических организаций политическим шантажом с тем, чтобы мы отступили от своих позиций, касающихся поддержки угнетенных в секторе Газа, которые подвергаются геноциду со стороны армии израильских оккупантов при поддержке США и Запада", - сказал аль-Асад. По его словам, меры, предпринятые США, не остановят "Ансар Алла", которое "продолжит поддерживать братьев в Газе всеми возможными способами". "Военно-морские силы Йемена продолжат запрещать израильским судам, а также другим связанным с Израилем кораблям проход в Красное и Аравийское море. Что касается американских судов, военных или коммерческих, а также других действующих в интересах США судов, то по ним также будут наноситься удары со стороны наших сил", - заявил он. Аль-Асад отметил, что США, нанеся удары по территории Йемена, "совершили большое преступление, нарушив суверенитет страны". "Но важнее этого это то, что наша армия продолжит поддерживать наших братьев в Газе ударами вглубь израильской территории, по Эйлату, или любому другому месту, куда дотянется наше оружие для давления на Израиль, чтобы он прекратил агрессию и блокаду Газы", - сказал один из лидеров политического крыла движения "Ансар Алла". Также аль-Асад отметил, что Вашингтон "находится не в той позиции, чтобы включать какую-либо страну в террористический список". "В особенности на фоне содействия Америки совершению ужасной резни наших братьев в Газе, или совершению преступлений в других частях мира, ведению войны или ее провоцированию в Афганистане, Ливии, Вьетнаме и во многих странах мира", - добавил хуситский политик. Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море из-за его атак на связанные с Израилем или идущие в его порты корабли. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240116/sudno-1921657595.html

https://radiosputnik.ru/20240117/kras-1921876407.html

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081893.html

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922030412.html

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в мире, сша, йемен, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене