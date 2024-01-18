https://ria.ru/20240118/khatiko-1921975357.html

В Приморье местный "Хатико" третью неделю ждет хозяина на льду реки

В Приморье местный "Хатико" третью неделю ждет хозяина на льду реки - РИА Новости, 18.01.2024

В Приморье местный "Хатико" третью неделю ждет хозяина на льду реки

Активисты попытаются отловить собаку, которая уже третью неделю сидит на льду реки Партизанская в Приморье, предположительно, в ожидании своего хозяина,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:54

2024-01-18T05:54

2024-01-18T05:54

большой камень

находка

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Активисты попытаются отловить собаку, которая уже третью неделю сидит на льду реки Партизанская в Приморье, предположительно, в ожидании своего хозяина, сообщила РИА Новости одна из активисток Анна Бутенко. "Собаку изначально заметила девушка, которая приезжала с мужем на рыбалку. Пес почти все время сидит на одном месте не льду, исхудавший. Ему кость кинешь – он ест на этом месте. Привезли собаке будку, она не в нее не заходит, возле нее не ест. Смотрит в одну сторону, ждет. Скорее всего, пса бросили. Вероятно, машина (хозяина) стояла на этом месте", - отметила собеседница агентства. По ее словам, активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, возможно, бывшему хозяину собаки на рыбалке стало плохо. Также была версия, что это собака пастухов, но достоверно установить ничего не удалось. Бутенко отметила, что собака сидит на участке реки в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке. Сейчас активисты вызвали специалиста из службы платного отлова, и пока пса поселят на временную передержку. После его, возможно, заберет житель Большого Камня, либо собаке будут искать нового хозяина.

https://ria.ru/20231111/khatiko-1908851689.html

большой камень

находка

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

большой камень, находка, общество, приморский край