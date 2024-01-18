https://ria.ru/20240118/kharkov-1922144797.html

Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ

Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024

Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ

Практически все поселки на подконтрольной России части Харьковской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных, которые активно... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:59

2024-01-18T15:59

2024-01-18T15:59

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Практически все поселки на подконтрольной России части Харьковской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных, которые активно используют беспилотники с боевыми снарядами, сообщили РИА Новости в администрации региона. По информации властей, у сотрудников администрации нет возможности добраться во все подконтрольные поселки, а их на данный момент 35, где проживают около двух тысяч человек, включая детей, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. "ВСУ активно применяют беспилотники с боевыми зарядами. Любой перемещающийся транспорт может оказаться под ударом. Практически каждый поселок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины", - сообщили в администрации.

https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр