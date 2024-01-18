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Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922144797.html
Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ
Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024
Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ
Практически все поселки на подконтрольной России части Харьковской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных, которые активно... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:59
2024-01-18T15:59
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Практически все поселки на подконтрольной России части Харьковской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных, которые активно используют беспилотники с боевыми снарядами, сообщили РИА Новости в администрации региона. По информации властей, у сотрудников администрации нет возможности добраться во все подконтрольные поселки, а их на данный момент 35, где проживают около двух тысяч человек, включая детей, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. "ВСУ активно применяют беспилотники с боевыми зарядами. Любой перемещающийся транспорт может оказаться под ударом. Практически каждый поселок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ

Власти: ВСУ обстреливают почти все подконтрольные России харьковские поселки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Практически все поселки на подконтрольной России части Харьковской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных, которые активно используют беспилотники с боевыми снарядами, сообщили РИА Новости в администрации региона.
По информации властей, у сотрудников администрации нет возможности добраться во все подконтрольные поселки, а их на данный момент 35, где проживают около двух тысяч человек, включая детей, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины.
"ВСУ активно применяют беспилотники с боевыми зарядами. Любой перемещающийся транспорт может оказаться под ударом. Практически каждый поселок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины", - сообщили в администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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