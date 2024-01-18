https://ria.ru/20240118/kharkov-1922144797.html
Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ
Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024
Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ
Практически все поселки на подконтрольной России части Харьковской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных, которые активно... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:59
2024-01-18T15:59
2024-01-18T15:59
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Практически все поселки на подконтрольной России части Харьковской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных, которые активно используют беспилотники с боевыми снарядами, сообщили РИА Новости в администрации региона. По информации властей, у сотрудников администрации нет возможности добраться во все подконтрольные поселки, а их на данный момент 35, где проживают около двух тысяч человек, включая детей, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. "ВСУ активно применяют беспилотники с боевыми зарядами. Любой перемещающийся транспорт может оказаться под ударом. Практически каждый поселок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины", - сообщили в администрации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Харьковская ВГА рассказала о регулярных обстрелах со стороны ВСУ
Власти: ВСУ обстреливают почти все подконтрольные России харьковские поселки