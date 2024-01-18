Рейтинг@Mail.ru
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК* - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 18.01.2024 (обновлено: 14:40 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК* - РИА Новости, 18.01.2024
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*
Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:02
2024-01-18T14:40
специальная военная операция на украине
харьков
россия
сергей лебедев
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919437302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7e078c6a2b779cd735041e24f44a29.jpg
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.&quot;Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы&quot;, — сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.Как ранее рассказывал РИА Новости Лебедев, РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины. Собеседник агентства ссылался на агентурные данные и предоставил соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild признал, что украинские власти поддерживают боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20240115/prizyvy-1921479615.html
харьков
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919437302_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e9358fa9630a3eefcf325a91de7b0e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, россия, сергей лебедев, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Белгородская область
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

Подпольщик: среди ликвидированных в Харькове наемников были и кураторы РДК

© Головне управління ДСНС України у Харківській областіАвтомобили экстренных служб на улице Харькова
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
Автомобили экстренных служб на улице Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.
«

"Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — сказал собеседник агентства.

Накануне Минобороны сообщило, что вооруженные силы высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более двадцати получили ранения.

Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.
Колония-поселение - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Москвичам, клеившим листовки с призывами вступить в РДК*, вынесли приговор
15 января, 17:58
Как ранее рассказывал РИА Новости Лебедев, РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины. Собеседник агентства ссылался на агентурные данные и предоставил соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild признал, что украинские власти поддерживают боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 января, 15:40
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияСергей ЛебедевБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала