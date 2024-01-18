https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК* - РИА Новости, 18.01.2024
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*
Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:02
2024-01-18T13:02
2024-01-18T14:40
специальная военная операция на украине
харьков
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков."Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.Как ранее рассказывал РИА Новости Лебедев, РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины. Собеседник агентства ссылался на агентурные данные и предоставил соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild признал, что украинские власти поддерживают боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, сергей лебедев, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Белгородская область
Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*
Подпольщик: среди ликвидированных в Харькове наемников были и кураторы РДК
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.
«
"Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — сказал собеседник агентства.
Накануне Минобороны сообщило, что вооруженные силы высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более двадцати получили ранения.
Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.
Москвичам, клеившим листовки с призывами вступить в РДК*, вынесли приговор
Как ранее рассказывал РИА Новости Лебедев, РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины. Собеседник агентства ссылался на агентурные данные и предоставил соответствующие видеокадры из Харьковской области
, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild
признал, что украинские власти поддерживают боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.