https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК* - РИА Новости, 18.01.2024

Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:02

2024-01-18T13:02

2024-01-18T14:40

специальная военная операция на украине

харьков

россия

сергей лебедев

белгородская область

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков."Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.Как ранее рассказывал РИА Новости Лебедев, РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины. Собеседник агентства ссылался на агентурные данные и предоставил соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild признал, что украинские власти поддерживают боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20240115/prizyvy-1921479615.html

харьков

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, россия, сергей лебедев, белгородская область