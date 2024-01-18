https://ria.ru/20240118/kapital-1922045294.html

Лукашенко потребовал молниеносно противодействовать выводу капитала

Лукашенко потребовал молниеносно противодействовать выводу капитала - РИА Новости, 18.01.2024

Лукашенко потребовал молниеносно противодействовать выводу капитала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что меры по противодействию выводу капитала из страны должны "включаться молниеносно". РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:12

2024-01-18T12:12

2024-01-18T14:22

жилье

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что меры по противодействию выводу капитала из страны должны "включаться молниеносно". "Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий: преференции, льготы, инфраструктуру, естественно, компетенции. Приходи и работай. Но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попытается (вывести капитал – ред.), есть механизмы противодействия и вразумления", - сообщил Лукашенко заявил на совещании с руководством правительства. Его слова приводит агентство Белта. Он отметил, что представители государственного контроля докладывают о фактах оттока средств в недружественные страны и даже о целенаправленном выводе прибыли за пределы Белоруссии. "Поэтому сегодня я хочу услышать исчерпывающую информацию о том, почему возникают такие прецеденты. Ведь на практике заградительные меры должны включаться молниеносно, без всякой раскачки. Как организована эта работа у губернаторов? Вы же прежде всего заинтересованы в инвестициях и бездефицитном бюджете", - отметил президент. Лукашенко пояснил, что есть случаи, когда компании получили прибыль и вывели деньги за пределы Белоруссии. "Деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции", - сказал президент.При этом Лукашенко обратил внимание, что правительство предлагает более гибко подходить к продаже имущества собственниками из недружественных стран. "Правительство предлагает проявлять больше гибкости - не знаю, сколько тут еще можно нагибаться - в вопросах продажи имущества иностранцами из недружественных государств и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то, в каких-то моментах возможно. Послушаем, в каких", - отметил глава государства. Лукашенко напомнил, что в условиях санкций Запада властями Белоруссии было принято решение, что "сегодня ни один акционер или собственник, имеющий гражданство недружественной страны, не имеет права без специального разрешения правительства и взноса в бюджет распродавать имущество, оголяя основные фонды экономики". "Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос - мы разберемся сами. И, как показывает тот же "Макдональдс" (сейчас рестораны работают под собственным местным брендом – ред.), мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда", - заметил Лукашенко."Поэтому предметно хочу обсудить целесообразность принятия подготовленных правительством предложений о разрешениях на продажу имущества иностранцами", - сказал президент.Согласно сообщению, на рассмотрение главы государства вынесен проект указа, которым предлагается ввести ряд новаций в сфере оценочной деятельности, а также в случаях продажи имущества собственниками из недружественных стран.

https://ria.ru/20240116/strany-1921574399.html

https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html

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жилье, белоруссия, александр лукашенко