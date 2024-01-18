https://ria.ru/20240118/kanikuly-1922032240.html

Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы

Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы - РИА Новости, 18.01.2024

Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы

Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% - не удовлетворены, сообщил директор по работе с органами... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:45

2024-01-18T11:45

2024-01-18T13:06

общество

кирилл родин

вциом

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% - не удовлетворены, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. "Семьдесят пять процентов нам говорят, что удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% остались недовольны… Я на своём опыте не припомню случаев, чтобы 100% были чем-то довольны или 100% чем-то недовольны", - сказал Родин на пресс-конференции. Показатели удовлетворенности населения новогодними каникулами сильно не изменились по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году 76% были удовлетворена, а 22% - не удовлетворены проведением праздничных дней. Большинство (66%) опрошенных считают, что продолжительность новогодних праздников должна оставаться такой же, как сейчас, 9% считают, что они должны быть длиннее, 18% сказали, что согласны с тем, чтобы праздники были короче.Телефонный опрос "ВЦИОМ-СПУТНИК" проведен 14 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет не менее 80 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240117/tyubing-1921931989.html

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общество, кирилл родин, вциом