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Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы - РИА Новости, 18.01.2024
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11:45 18.01.2024 (обновлено: 13:06 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/kanikuly-1922032240.html
Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы
Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы - РИА Новости, 18.01.2024
Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы
Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% - не удовлетворены, сообщил директор по работе с органами... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:45
2024-01-18T13:06
общество
кирилл родин
вциом
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% - не удовлетворены, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. "Семьдесят пять процентов нам говорят, что удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% остались недовольны… Я на своём опыте не припомню случаев, чтобы 100% были чем-то довольны или 100% чем-то недовольны", - сказал Родин на пресс-конференции. Показатели удовлетворенности населения новогодними каникулами сильно не изменились по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году 76% были удовлетворена, а 22% - не удовлетворены проведением праздничных дней. Большинство (66%) опрошенных считают, что продолжительность новогодних праздников должна оставаться такой же, как сейчас, 9% считают, что они должны быть длиннее, 18% сказали, что согласны с тем, чтобы праздники были короче.Телефонный опрос "ВЦИОМ-СПУТНИК" проведен 14 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет не менее 80 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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общество, кирилл родин, вциом
Общество, Кирилл Родин, ВЦИОМ
Опрос: большинство россиян довольны тем, как провели новогодние каникулы

ВЦИОМ: 75% россиян удовлетворены тем, как провели новогодние каникулы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорожане во время праздничных новогодних гуляний на Никольской улице в Москве
Горожане во время праздничных новогодних гуляний на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Горожане во время праздничных новогодних гуляний на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% - не удовлетворены, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
«
"Семьдесят пять процентов нам говорят, что удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, 19% остались недовольны… Я на своём опыте не припомню случаев, чтобы 100% были чем-то довольны или 100% чем-то недовольны", - сказал Родин на пресс-конференции.
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Показатели удовлетворенности населения новогодними каникулами сильно не изменились по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году 76% были удовлетворена, а 22% - не удовлетворены проведением праздничных дней.
Большинство (66%) опрошенных считают, что продолжительность новогодних праздников должна оставаться такой же, как сейчас, 9% считают, что они должны быть длиннее, 18% сказали, что согласны с тем, чтобы праздники были короче.
Телефонный опрос "ВЦИОМ-СПУТНИК" проведен 14 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет не менее 80 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
 
ОбществоКирилл РодинВЦИОМ
 
 
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