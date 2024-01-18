Калининградский губернатор поручил предоставить жилье пенсионеру из Латвии
Калининградский губернатор поручил предоставить жилье депортированному Каткову
© Фото : Михаил Ведерников/TelegramРоссийский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился как можно быстрее выделить жилье депортированному из Латвии сотруднику Балтийского федерального университета (БФУ) Борису Каткову.
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"Мы помогли, сняли, организовали гостиничный номер в Radisson. Сейчас он ещё в одном гостиничном комплексе живёт временно... Как можно быстрее... Сегодня-завтра мне доложите, чтобы мы решение приняли... Надо сделать все быстро, чтобы появилось жильё, в котором он мог сам обустраиваться", - дал Алиханов поручение во время заседания правительства, которое транслировалось онлайн.
Ранее с ходатайством выделить Каткову служебную квартиру обратился к главе региона ректор БФУ.
Катков возглавлял представительство университета в Латвии. По решению МВД Латвии он был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".