https://ria.ru/20240118/kaliningrad-1922089150.html

Калининградский губернатор поручил предоставить жилье пенсионеру из Латвии

Калининградский губернатор поручил предоставить жилье пенсионеру из Латвии - РИА Новости, 18.01.2024

Калининградский губернатор поручил предоставить жилье пенсионеру из Латвии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился как можно быстрее выделить жилье депортированному из Латвии сотруднику Балтийского федерального... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:40

2024-01-18T13:40

2024-01-18T13:40

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калининградская область

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антон алиханов

балтийский федеральный университет

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КАЛИНИНГРАД, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился как можно быстрее выделить жилье депортированному из Латвии сотруднику Балтийского федерального университета (БФУ) Борису Каткову. "Мы помогли, сняли, организовали гостиничный номер в Radisson. Сейчас он ещё в одном гостиничном комплексе живёт временно... Как можно быстрее... Сегодня-завтра мне доложите, чтобы мы решение приняли... Надо сделать все быстро, чтобы появилось жильё, в котором он мог сам обустраиваться", - дал Алиханов поручение во время заседания правительства, которое транслировалось онлайн. Ранее с ходатайством выделить Каткову служебную квартиру обратился к главе региона ректор БФУ. Катков возглавлял представительство университета в Латвии. По решению МВД Латвии он был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".

https://ria.ru/20240117/putin-1921802671.html

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в мире, латвия, россия, калининградская область, мария захарова, антон алиханов, балтийский федеральный университет