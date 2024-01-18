https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html

Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля

Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля

Москва рассчитывала, что ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года будет соответствовать демократическим принципам, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:46

2024-01-18T13:46

2024-01-18T13:46

в мире

израиль

хамас

россия

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва рассчитывала, что ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года будет соответствовать демократическим принципам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что Москва считает атаку ХАМАС на мирных жителей неприемлемой. "Мы исходили из того, что Израиль, как они сами говорят, единственная демократия на Ближнем Востоке, будет отвечать, как положено в теории отвечать демократии. Хотя, имея такие примеры как США, Британия трудно определяться, что же из средств ведения войны допустимо для демократии", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции. Министр напомнил, что Москва осудила нападение на участников музыкального фестиваля 7 октября 2023 года. "Неприемлемым было нападение на мирных граждан, на участников фестиваля. Жуткие кадры. Жестокое, гнусное нападение", - заключил он.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, россия, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году