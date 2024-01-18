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Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля - РИА Новости, 18.01.2024
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13:46 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html
Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля
Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля
Москва рассчитывала, что ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года будет соответствовать демократическим принципам, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:46
2024-01-18T13:46
в мире
израиль
хамас
россия
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва рассчитывала, что ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года будет соответствовать демократическим принципам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что Москва считает атаку ХАМАС на мирных жителей неприемлемой. "Мы исходили из того, что Израиль, как они сами говорят, единственная демократия на Ближнем Востоке, будет отвечать, как положено в теории отвечать демократии. Хотя, имея такие примеры как США, Британия трудно определяться, что же из средств ведения войны допустимо для демократии", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции. Министр напомнил, что Москва осудила нападение на участников музыкального фестиваля 7 октября 2023 года. "Неприемлемым было нападение на мирных граждан, на участников фестиваля. Жуткие кадры. Жестокое, гнусное нападение", - заключил он.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, хамас, россия, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Россия, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров рассказал о реакции России на атаку ХАМАС и ответные шаги Израиля

Лавров: РФ ожидала, что Израиль ответит на атаку ХАМАС по принципам демократии

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва рассчитывала, что ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года будет соответствовать демократическим принципам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что Москва считает атаку ХАМАС на мирных жителей неприемлемой.
«
"Мы исходили из того, что Израиль, как они сами говорят, единственная демократия на Ближнем Востоке, будет отвечать, как положено в теории отвечать демократии. Хотя, имея такие примеры как США, Британия трудно определяться, что же из средств ведения войны допустимо для демократии", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.
Министр напомнил, что Москва осудила нападение на участников музыкального фестиваля 7 октября 2023 года.
"Неприемлемым было нападение на мирных граждан, на участников фестиваля. Жуткие кадры. Жестокое, гнусное нападение", - заключил он.
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В миреИзраильХАМАСРоссияСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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