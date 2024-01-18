https://ria.ru/20240118/isk-1922144391.html

Второй суд в Москве отказался рассматривать иск к Ивлеевой

Второй суд в Москве отказался рассматривать иск к Ивлеевой - РИА Новости, 18.01.2024

Второй суд в Москве отказался рассматривать иск к Ивлеевой

Таганский суд Москвы отказался принимать к рассмотрению коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей за... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:58

2024-01-18T15:58

2024-01-18T16:31

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"голая вечеринка"

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россия

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ксения собчак

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы отказался принимать к рассмотрению коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Заявление подано в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица ... гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право", - обосновали в суде решение не рассматривать иск.Ранее аналогичный иск, инициаторами которого выступили кинопродюсер Александр Иншаков и еще два десятка человек, не принял Хамовнический суд Москвы, отметив, что Ивлеева не только не проживает в Хамовниках, но и "имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта" РФ.Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке, а ее адвокат заявил, что девушке "не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде", говорится в решении Лефортовского суда.

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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москва, "голая вечеринка", происшествия, россия, анастасия ивлеева, александр иншаков, ксения собчак