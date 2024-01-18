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США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие - РИА Новости, 18.01.2024
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21:53 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/iran-1922221407.html
США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие
США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие - РИА Новости, 18.01.2024
США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие
США не позволят Ирану создать ядерное оружие, если через дипломатию этого добиться не удастся, есть другие пути, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:53
2024-01-18T21:53
в мире
иран
сша
пакистан
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не позволят Ирану создать ядерное оружие, если через дипломатию этого добиться не удастся, есть другие пути, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы предпочли бы достичь этого через дипломатию, очевидно, в ближайшее время этого не произойдет. Так что мы позаботимся, чтобы у нас были возможности и варианты, доступные главнокомандующему, чтобы предотвратить такое развитие событий", - сказал Кирби журналистам. Он заявил, что США не хотели бы видеть эскалации между Ираном и Пакистаном в свете последних событий. По словам Кирби, президент США Джо Байден придерживается мнения, что нельзя позволить Ирану создать ядерное оружие. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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в мире, иран, сша, пакистан, джон кирби, джо байден
В мире, Иран, США, Пакистан, Джон Кирби, Джо Байден
США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие

Кирби: США не позволят Ирану создать ядерное оружие

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не позволят Ирану создать ядерное оружие, если через дипломатию этого добиться не удастся, есть другие пути, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы предпочли бы достичь этого через дипломатию, очевидно, в ближайшее время этого не произойдет. Так что мы позаботимся, чтобы у нас были возможности и варианты, доступные главнокомандующему, чтобы предотвратить такое развитие событий", - сказал Кирби журналистам.
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Он заявил, что США не хотели бы видеть эскалации между Ираном и Пакистаном в свете последних событий. По словам Кирби, президент США Джо Байден придерживается мнения, что нельзя позволить Ирану создать ядерное оружие.
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
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