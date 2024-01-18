https://ria.ru/20240118/iran-1922221407.html

США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие

США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие - РИА Новости, 18.01.2024

США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие

США не позволят Ирану создать ядерное оружие, если через дипломатию этого добиться не удастся, есть другие пути, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:53

2024-01-18T21:53

2024-01-18T21:53

в мире

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сша

пакистан

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не позволят Ирану создать ядерное оружие, если через дипломатию этого добиться не удастся, есть другие пути, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы предпочли бы достичь этого через дипломатию, очевидно, в ближайшее время этого не произойдет. Так что мы позаботимся, чтобы у нас были возможности и варианты, доступные главнокомандующему, чтобы предотвратить такое развитие событий", - сказал Кирби журналистам. Он заявил, что США не хотели бы видеть эскалации между Ираном и Пакистаном в свете последних событий. По словам Кирби, президент США Джо Байден придерживается мнения, что нельзя позволить Ирану создать ядерное оружие. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

иран

сша

пакистан

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в мире, иран, сша, пакистан, джон кирби, джо байден