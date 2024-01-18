Рейтинг@Mail.ru
Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/iran-1921990269.html
Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ
Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ
Иран требует от Пакистана немедленного предъявления разъяснений, касающихся совершенных накануне Исламабадом ракетных ударов по граничащей с Пакистаном... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:25
2024-01-18T09:25
в мире
иран
пакистан
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Иран требует от Пакистана немедленного предъявления разъяснений, касающихся совершенных накануне Исламабадом ракетных ударов по граничащей с Пакистаном юго-восточной иранской провинции Систан и Бедуджистан, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник. Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки, что военные Пакистана нанесли в четверг утром удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати заявил агентству Fars, что в результате ударов Пакистана погибли семь человек, не являвшихся гражданами Ирана - три женщины и четыре ребенка. "Иран требует от пакистанских властей немедленных объяснений по поводу этого инцидента (ракетных ударов по Систану и Белуджистану - ред.)", - приводит агентство слова источника. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) во вторник заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
https://ria.ru/20240118/pakistan-1921981617.html
https://ria.ru/20240118/pakistan-1921983563.html
иран
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, пакистан, исламабад
В мире, Иран, Пакистан, Исламабад
Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ

Tasnim: Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Иран требует от Пакистана немедленного предъявления разъяснений, касающихся совершенных накануне Исламабадом ракетных ударов по граничащей с Пакистаном юго-восточной иранской провинции Систан и Бедуджистан, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки, что военные Пакистана нанесли в четверг утром удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати заявил агентству Fars, что в результате ударов Пакистана погибли семь человек, не являвшихся гражданами Ирана - три женщины и четыре ребенка.
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Пакистане прокомментировали удары по целям в Иране
Вчера, 07:48
«
"Иран требует от пакистанских властей немедленных объяснений по поводу этого инцидента (ракетных ударов по Систану и Белуджистану - ред.)", - приводит агентство слова источника.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) во вторник заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
Истребитель ВВС Пакистана - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов
Вчера, 08:23
 
В миреИранПакистанИсламабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала