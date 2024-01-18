https://ria.ru/20240118/iran-1921990269.html

Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ

Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ

Иран требует от Пакистана немедленного предъявления разъяснений, касающихся совершенных накануне Исламабадом ракетных ударов по граничащей с Пакистаном... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:25

2024-01-18T09:25

2024-01-18T09:25

в мире

иран

пакистан

исламабад

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ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Иран требует от Пакистана немедленного предъявления разъяснений, касающихся совершенных накануне Исламабадом ракетных ударов по граничащей с Пакистаном юго-восточной иранской провинции Систан и Бедуджистан, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник. Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки, что военные Пакистана нанесли в четверг утром удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати заявил агентству Fars, что в результате ударов Пакистана погибли семь человек, не являвшихся гражданами Ирана - три женщины и четыре ребенка. "Иран требует от пакистанских властей немедленных объяснений по поводу этого инцидента (ракетных ударов по Систану и Белуджистану - ред.)", - приводит агентство слова источника. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) во вторник заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.

https://ria.ru/20240118/pakistan-1921981617.html

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в мире, иран, пакистан, исламабад