Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов, пишут СМИ
Tasnim: Иран потребовал от Пакистана разъяснений после ракетных ударов
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Иран требует от Пакистана немедленного предъявления разъяснений, касающихся совершенных накануне Исламабадом ракетных ударов по граничащей с Пакистаном юго-восточной иранской провинции Систан и Бедуджистан, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки, что военные Пакистана нанесли в четверг утром удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати заявил агентству Fars, что в результате ударов Пакистана погибли семь человек, не являвшихся гражданами Ирана - три женщины и четыре ребенка.
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"Иран требует от пакистанских властей немедленных объяснений по поводу этого инцидента (ракетных ударов по Систану и Белуджистану - ред.)", - приводит агентство слова источника.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) во вторник заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.