https://ria.ru/20240118/iran-1921978211.html

В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы

В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2024

В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы

В нескольких районах иранской области Сераван, расположенной на границе с Пакистаном прогремели взрывы, передает агентство Mehr со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:54

2024-01-18T06:54

2024-01-18T07:47

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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. В нескольких районах иранской области Сераван, расположенной на границе с Пакистаном прогремели взрывы, передает агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезу Мархамати."Звук нескольких взрывов слышен в нескольких районах вокруг Серавана", — заявил Мархамати.По данным Франс Пресс, пакистанские военные ударили по "антипакистанским группировкам" на территории соседней страны.МИД исламской республики при этом сообщил, что уважает суверенитет Ирана, а целью атаки было обеспечение собственной безопасности.Корпус стражей исламской революции во вторник сообщил о нанесении удара баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.Исламабад решительно осудил атаку Тегерана, а в среду отозвал оттуда своего посла, указав также, что глава иранской дипмиссии пока тоже не сможет продолжать свою работу в Пакистане.

https://ria.ru/20240117/terroristy-1921917793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, пакистан, иран, белуджистан