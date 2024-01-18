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В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2024
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06:54 18.01.2024 (обновлено: 07:47 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/iran-1921978211.html
В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы
В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2024
В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы
В нескольких районах иранской области Сераван, расположенной на границе с Пакистаном прогремели взрывы, передает агентство Mehr со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:54
2024-01-18T07:47
в мире
пакистан
иран
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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. В нескольких районах иранской области Сераван, расположенной на границе с Пакистаном прогремели взрывы, передает агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезу Мархамати."Звук нескольких взрывов слышен в нескольких районах вокруг Серавана", — заявил Мархамати.По данным Франс Пресс, пакистанские военные ударили по "антипакистанским группировкам" на территории соседней страны.МИД исламской республики при этом сообщил, что уважает суверенитет Ирана, а целью атаки было обеспечение собственной безопасности.Корпус стражей исламской революции во вторник сообщил о нанесении удара баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.Исламабад решительно осудил атаку Тегерана, а в среду отозвал оттуда своего посла, указав также, что глава иранской дипмиссии пока тоже не сможет продолжать свою работу в Пакистане.
https://ria.ru/20240117/terroristy-1921917793.html
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в мире, пакистан, иран, белуджистан
В мире, Пакистан, Иран, Белуджистан
В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы

В нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном слышны звуки взрывов

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. В нескольких районах иранской области Сераван, расположенной на границе с Пакистаном прогремели взрывы, передает агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезу Мархамати.
«
"Звук нескольких взрывов слышен в нескольких районах вокруг Серавана", — заявил Мархамати.
По данным Франс Пресс, пакистанские военные ударили по "антипакистанским группировкам" на территории соседней страны.
МИД исламской республики при этом сообщил, что уважает суверенитет Ирана, а целью атаки было обеспечение собственной безопасности.
Корпус стражей исламской революции во вторник сообщил о нанесении удара баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.
Исламабад решительно осудил атаку Тегерана, а в среду отозвал оттуда своего посла, указав также, что глава иранской дипмиссии пока тоже не сможет продолжать свою работу в Пакистане.
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