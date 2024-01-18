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Международный форум "Интермузей" пройдет в 2024 году новом формате
Международный форум "Интермузей" пройдет в 2024 году новом формате - РИА Новости, 18.01.2024
Международный форум "Интермузей" пройдет в 2024 году новом формате
Международный форум "Интермузей" пройдет после четырех лет перерыва в новом формате с 23 по 26 мая в Новой Третьяковке в Москве, сообщила министр культуры Ольга РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:02
2024-01-18T10:02
2024-01-18T10:10
музейные маршруты россии
ольга любимова
интермузей
новая третьяковская галерея
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Международный форум "Интермузей" пройдет после четырех лет перерыва в новом формате с 23 по 26 мая в Новой Третьяковке в Москве, сообщила министр культуры Ольга Любимова."Мы возвращаемся к теме "Интермузея". Я напомню, что он пройдет с 23 по 26 мая, это будет на Крымском валу", - сказала глава Минкультуры на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее Любимова сообщила, что "Интермузей" возобновится в 2024 году после четырехлетнего перерыва.Международный межмузейный фестиваль "Интермузей" проходил с 1999 года в Москве, в последний раз его проводили в 2020 году.
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Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Интермузей, Новая Третьяковская галерея, Россия