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Международный форум "Интермузей" пройдет в 2024 году новом формате

Международный форум "Интермузей" пройдет в 2024 году новом формате - РИА Новости, 18.01.2024

Международный форум "Интермузей" пройдет в 2024 году новом формате

Международный форум "Интермузей" пройдет после четырех лет перерыва в новом формате с 23 по 26 мая в Новой Третьяковке в Москве, сообщила министр культуры Ольга РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:02

2024-01-18T10:02

2024-01-18T10:10

музейные маршруты россии

ольга любимова

интермузей

новая третьяковская галерея

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Международный форум "Интермузей" пройдет после четырех лет перерыва в новом формате с 23 по 26 мая в Новой Третьяковке в Москве, сообщила министр культуры Ольга Любимова."Мы возвращаемся к теме "Интермузея". Я напомню, что он пройдет с 23 по 26 мая, это будет на Крымском валу", - сказала глава Минкультуры на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее Любимова сообщила, что "Интермузей" возобновится в 2024 году после четырехлетнего перерыва.Международный межмузейный фестиваль "Интермузей" проходил с 1999 года в Москве, в последний раз его проводили в 2020 году.

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ольга любимова, интермузей, новая третьяковская галерея, россия